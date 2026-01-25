Caixa Rural Almassora refuerza su compromiso con la universidad

La colaboración entre Caja Rural Almassora y la Universitat Jaume I (UJI) se ha consolidado a lo largo de casi dos décadas como una alianza estratégica clave para el desarrollo social, cultural y educativo de la provincia de Castellón. Este vínculo responde a un compromiso compartido con el territorio y se sustenta en la propia naturaleza cooperativa de la entidad financiera, que destina parte de sus beneficios al Fondo de Promoción Cooperativa, orientado a respaldar iniciativas de interés educativo, cultural y social.

La relación se formalizó en el año 2007, cuando Caja Rural Almassora se incorporó como patrono de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), entidad que actúa como puente entre la universidad y el tejido socioeconómico provincial. Desde entonces, la cooperativa de crédito ha mantenido una participación activa y estable en el Patronato, reforzando su vocación de servicio y su apuesta por el conocimiento como motor de progreso y cohesión social.

El objetivo principal de esta colaboración es impulsar la formación, la empleabilidad, la transferencia de conocimiento y la innovación, acercando la universidad a la sociedad y contribuyendo a generar oportunidades reales para el desarrollo económico del entorno. A través de la FUE-UJI, ambas instituciones trabajan de manera coordinada para conectar el talento universitario con las necesidades del tejido empresarial e institucional de la provincia.

Una representación de los patronos de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), en el Saló dels Llauradors. / Mediterráneo

Actuaciones

Fruto de esta alianza se han desarrollado diversas líneas de actuación estables. Una de las más relevantes es la participación de Caja Rural Almassora en programas de prácticas externas extracurriculares, que permiten al estudiantado complementar su formación académica con experiencia profesional real. Esta iniciativa favorece la inserción laboral, al tiempo que facilita a la entidad la captación de talento joven cualificado y comprometido con el territorio.

Asimismo, la entidad participa activamente en iniciativas impulsadas desde el Patronato de la FUE-UJI, como los encuentros Meeting Hour, concebidos como espacios de diálogo y colaboración entre universidad, empresas e instituciones. Estos foros permiten poner en valor las capacidades investigadoras de la UJI y fomentar sinergias en proyectos de interés común. A ello se suma el apoyo a la divulgación de oportunidades de financiación europea, especialmente mediante el patrocinio de los Desayunos de Trabajo Europa, una iniciativa orientada a acercar información clave sobre innovación, sostenibilidad y programas europeos a empresas e instituciones locales.

Socios estratégicos

Para Caja Rural Almassora, la UJI representa un socio estratégico en la generación de conocimiento, talento e innovación. La universidad aporta profesionales altamente cualificados, acceso a investigación aplicada y un entorno de transferencia que permite a la entidad mantenerse conectada con las tendencias económicas, tecnológicas y sociales. Por su parte, para la UJI y la FUE-UJI, Caja Rural Almassora es un aliado comprometido y estable, cuya participación como patrono refuerza el vínculo con el sector financiero cooperativo y garantiza el apoyo a iniciativas con impacto social y territorial.

De cara al futuro, la colaboración entre ambas entidades presenta importantes oportunidades. Entre ellas, destaca la posibilidad de intensificar proyectos conjuntos en innovación, financiación europea y transferencia de conocimiento, así como el refuerzo de la empleabilidad y la retención de talento joven en la provincia. Entre los retos figura la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas sociales y de comunicar de forma clara el impacto generado. En este contexto, la alianza se consolida como un ejemplo de cooperación sostenible, con vocación de futuro y un firme compromiso con el desarrollo colectivo.