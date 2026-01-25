UBE, 'partner' internacional para un desarrollo sostenible

UBE, como empresa tecnológica e innovadora integrada en Castellón, mantiene desde hace décadas una relación sólida con la Universitat Jaume I (UJI). Uno de los momentos clave de este nexo tuvo lugar en 1994, cuando la matriz japonesa culminó la adquisición de la planta química y decidió reforzar su vínculo institucional, convirtiéndose en patrono de la Fundación Universitat Jaume I‑Empresa (FUE-UJI), consolidando así una colaboración estratégica entre empresa y universidad.

Hoy, esa relación se sustenta en una clara vocación internacional compartida. La UJI ha ampliado su proyección exterior mediante una creciente apertura global y colaboración científica, mientras que UBE opera desde hace años en entornos internacionales y multiculturales. Esta afinidad hace que la cooperación entre ambas fluya de forma natural: la UJI aporta talento preparado para un mercado global y UBE ofrece un entorno empresarial que potencia ese desarrollo. Juntas avanzan en un modelo de crecimiento sostenible y conectado con el mundo.

«Coexistencia y prosperidad mutua» es uno de los principios fundacionales de UBE en Japón hace casi 130 años, cuando empezó su actividad explotando minas de carbón. A lo largo de los años un segundo principio, «De la minería finita a la industria infinita», presidió la evolución de la empresa y su adaptación ante retos de todo tipo en su larga historia. Hoy en día la firma se enfrenta al desafío de la sostenibilidad en su relación con el entorno para seguir contribuyendo al bienestar y progreso de la sociedad.

Con ese espíritu, en 2021 la UJI y UBE crearon la Cátedra UBE-UJI, orientada a aplicar el conocimiento científico y técnico a la mejora del impacto en el entorno en la fabricación, el uso y el final de vida de los materiales plásticos. Su labor conjunta busca avanzar en soluciones más reciclables, procesos con menor impacto ambiental y modelos de economía circular que permitan aprovechar mejor los recursos y reducir residuos. Una colaboración que une la experiencia académica y la capacidad industrial para impulsar mejoras reales y duraderas en nuestro entorno.

UBE opera desde hace años en entornos internacionales y multiculturales, compartiendo vocación con la universidad de Castellón. / Mediterráneo

Retroalimentación

La UJI cuenta con un excelente equipo de investigadores ligados a su grupo de Polímeros y Materiales Avanzados, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de nuevos materiales plásticos.

La cátedra organiza y participa en conferencias y seminarios, otorga anualmente los premios a los mejores Trabajos de Final de Grado y Final de Máster relacionados con la sostenibilidad de los plásticos (en convocatoria abierta a estudiantes activos y titulados recientes de cualquier universidad española) y promociona el concurso escolar Hagamos el Plástico Circular, una iniciativa dirigida al alumnado de 4º, 5º y 6º de educación Primaria de los centros educativos de la provincia de Castellón.

La UJI constituye para UBE una fuente esencial de conocimiento y talento, mientras que la empresa ofrece a su vez un entorno laboral y formativo de gran valor para el estudiantado y las personas tituladas. En los últimos años, más de 50 egresados la universidad se han incorporado a UBE en áreas como ingeniería, química, ventas internacionales, gestión financiera o ambiental, producción y tecnologías de la información, entre otras.

La colaboración se refuerza cada año con la presencia de la empresa en la Feria de Empleo de la UJI y su participación activa en los programas de prácticas curriculares y extracurriculares, acogiendo a cerca de cuarenta estudiantes anualmente.

Paralelamente, numerosos profesionales de UBE continúan formándose en la universidad o colaboran como docentes en distintos grados y másteres, aportando una visión práctica y actualizada del ámbito industrial. Esta relación bidireccional consolida un vínculo que beneficia tanto al desarrollo del talento como a la evolución de la propia empresa.

La Cátedra UBE-UJI busca avanzar en soluciones más reciclables y procesos con menor impacto ambiental. / Mediterráneo

Hitos

Desde la compañía explican que, hace casi 15 años, UBE recibió el apoyo del grupo de Gestión de la Ética y la Responsabilidad Social de la Empresa (GERSE) de la UJI para desarrollar su propio sistema de ética. Desde entonces, no es casual que ambas instituciones compartan valores como la responsabilidad, el respeto o la sostenibilidad, que han guiado una relación basada en la confianza y el compromiso mutuo.

En base a una visión a corto y medio plazo, estos principios, junto con el impulso del conocimiento científico y la innovación tecnológica, permiten a UBE afrontar con confianza el reto del respeto por el entorno. Este desafío también representa «una oportunidad para seguir sumando capacidades y avanzar en soluciones que generen valor social y reduzcan el impacto ambiental. Sobre esta base, la colaboración entre la Universitat Jaume I y la multinacional tiene un recorrido sólido y un futuro que invita al optimismo», señala el director de Transformación y Desarrollo Organizacional de UBE, Raül Sangròs.