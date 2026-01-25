Las mujeres de Castellón que se jubilan cobran 502 euros menos que los hombres pese al plus por hijo

Ser mujer y jubilada significa cobrar una pensión mucho más baja que la de los hombres. Pese a los avances de los últimos años, la brecha de brecha de género en las pensiones sigue siendo una asignatura pendiente. También en Castellón, donde las féminas que se jubilan ahora lo hacen con una paga 502 euros menor que la de sus compañeros varones. Y eso que desde el 2021 existe un complemento por hijo, que mayoritariamente perciben ellas, y cuyo objetivo es acortar esa distancia.

Los últimos datos que maneja el Ministerio de la Seguridad Social son incontestables. Los profesionales de Castellón que en 2025 se retiraron del mercado laboral lo hicieron con una paga media de 1.771 euros mensuales, 502 euros más que lo que percibieron ellas, que fue de 1.269 euros. Hace diez años la distancia era algo menor, de 442 euros, ya que los nuevos jubilados percibían un promedio de 1.361 euros y las mujeres, 919.

La estadística muestra a las claras que la brecha de género en las pensiones sigue sin estar resuelta y la explicación está en que el sistema de pensiones se basa en las trayectorias laborales. Y las de las mujeres, históricamente, han sido mucho más irregulares: más trabajos por horas, interrupciones por cuidado de hijos o familiares y menor estabilidad laboral. Todos estos factores se traducen en menos años cotizados y también menores bases de cotización. O lo que es lo mismo: pensiones más bajas.

Más de 18.000 beneficiarios

Para intentar poner freno a la distancia que separa la pensión de ellos de la de las mujeres, el Gobierno puso en marcha en febrero del 2021 el complemento de brecha de género, un plus que cobran en su inmensa mayoría las mujeres pero que, y según reflejan los datos oficiales, no ha servido para acortar esa diferencia.

Al cierre del 2025 se registraban en Castellón 18.425 pensiones con complemento para la reducción de la brecha de género, 6.000 más que un año antes. De esta cantidad, 14.519 eran mujeres y 3.906 hombres. El importe medio de este complemento es de 71,57 euros mensuales, un cifra algo inferior al promedio nacional (75 euros).

Del total de pensiones complementadas en la provincia, 4.490 corresponden a pensionistas con un hijo, mientras que otras 10.045 son beneficiarios con dos hijos; 2.745 personas perciben el plus por tres hijos u 1.143 por cuatro o más.

Una reforma inminente

Al complemento por brecha de género le ha perseguido la polémica desde el minuto uno, ya que se consideraba discriminatorio para los hombres dado que a ellos se les exigen distintos requisitos para cobrarlo. Así lo han dictaminado también varios tribunales de Justicia, ya que la ley permite que las mujeres con derecho a una pensión de jubilación, incapacidad o viudedad puedan acceder al complemento simplemente por haber tenido hijos, mientras que ellos deben cumplir toda una serie requisitos adicionales.

El Gobierno ha recogido el guante y prepara una reforma del complemento. Así, el borrador plantea que a los varones no se les pedirá desde la Seguridad Social que cumplan requisitos adicionales para beneficiarse de este complemento y a ellas ya no les bastará con haber tenido hijos, sino que mediarán otras condiciones, como tener más de 90 días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores, y que serán exactamente las mismas para ambos sexos.