El PP de la provincia de Castellón exige al Gobierno soluciones urgentes para proteger la costa y frenar la regresión de las playas

El Partido Popular de la provincia de Castellón exige al Gobierno de Pedro Sánchez soluciones urgentes para frenar la regresión de las playas y proteger la costa.

A través de iniciativas presentadas en la Diputación de Castellón y en los ayuntamientos de todos los municipios de la costa castellonense, desde Almenara hasta Vinaròs, el PP reclama la declaración de zona gravemente afectada y la activación de una línea específica de ayudas para las localidades afectadas por el último temporal, tal y como solicitó de forma inmediata la presidenta provincial, Marta Barrachina.

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha señalado que la situación es "insostenible". "Hablamos de seguridad de las personas, de viviendas, de paseos marítimos y de la economía de nuestros municipios. El Gobierno de Sánchez lleva más de diez años con obras proyectadas y presupuestadas que no ejecuta, mientras la provincia y las personas que vivimos en ella estamos abandonados”, ha lamentado.

En este sentido, Aguilella ha recordado que localidades como Moncofa, Oropesa, Burriana, Peñíscola, Benicàssim o Almassora han sufrido graves daños. Además, existen 19 tramos del litoral especialmente vulnerables. “La ideología del PSOE y Compromís ha dejado a nuestra provincia desprotegida. Hoy pagamos esa inacción”, ha afirmado.

Por ello, desde el Partido Popular reclaman, además, que el Gobierno de España acepte la oferta del Consell para actuar de forma inmediata en defensa del litoral o, en su defecto, que ejecute "de una vez" las obras pendientes en puntos críticos como Almassora, Moncofa, Burriana, Xilxes, Almenara, Vinaròs, Benicarló, Torreblanca, Oropesa y Benicàssim.

Del mismo modo, el PPCS exige desbloquear la reforma de la Ley de Costas para proteger los poblados marítimos tradicionales como Torre de la Sal, Nules, Moncofa, Xilxes o Almenara. “No se puede seguir castigando a núcleos con un enorme valor histórico, cultural y emocional por culpa del PSOE y Compromís en la Mesa del Congreso, donde mantienen paradas las propuestas votadas por mayoría en el Senado y el Congreso”, ha subrayado Aguilella.

Noticias relacionadas

“El Partido Popular está del lado de los vecinos y de los ayuntamientos. Pedimos inversiones, protección y soluciones reales. Frente a la dejadez del PSOE y Compromís, el PP defiende la seguridad, el patrimonio y el futuro de la costa de Castellón”, ha concluido el secretario general del PPCS.