El PSPV-PSOE de Castelló planta cara al decret de convivència escolar perquè “invisibilitza” la violència masclista a les aules valencianes
José Luis Lorenz avisa que amagar les desigualtats agreuja el problema, frena la prevenció i deixa l’alumnat més vulnerable sense protecció amb el PP i Vox
R. D. M.
El PSPV-PSOE de Castelló rebutja plenament al decret autonòmic de convivència escolar que diluïx la coeducació, la multiculturalitat, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista en l’àmbit educatiu. El portaveu d’Educació a les Corts, José Luis Lorenz, ha advertit que el text “amaga deliberadament les causes de la violència contra les dones” en evitar anomenar de manera explícita el masclisme i el sexisme que la sustenten.
“La convivència democràtica no es construïx tapant les desigualtats, sinó mirant-les de front i prevenint-les des de l’arrel, educant en igualtat i diversitat des de la infància”, ha defensat Lorenz. Segons ha remarcat, la Generalitat fa just el contrari, “dilueix el problema, frena la prevenció i deixa desprotegides xiquetes i adolescents davant situacions de desigualtat i violència”.
En este sentit, el PSPV-PSOE exigix l’exclusió expressa dels procediments conciliadors en casos de violència de gènere o assetjament sexual, perquè “conciliar amb la violència és revictimitzar”. El dirigent socialista ha insistit que “cap norma pot convertir la víctima en part d’un ‘acord’ amb qui la fa mal” i ha reclamat que la protecció siga “clara, ràpida i garantista”.
A banda d’això, els socialista castellonenc titlla d’“irresponsabilitat institucional” que el Consell trasllade noves competències als centres educatius de Castelló —com la gestió d’emergències o de conflictes d’alta complexitat psicològica— sense dotar-los de pressupost suficient, personal especialitzat ni formació obligatòria.
Amb tot, el portaveu socialista insta el govern autonòmic a revisar de manera immediata el decret per a incorporar la coeducació com un eix estructural, transversal i avaluable, amb mesures de prevenció i protocols específics que garantisquen una resposta efectiva davant la violència masclista.
“En ple segle XXI no cap la falsa neutralitat davant la desigualtat. Sense educació en igualtat efectiva entre homes i dones, és impossible garantir una convivència realment democràtica als centres educatius de la província”, ha conclòs Lorenz.
