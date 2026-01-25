Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV-PSOE de Castelló planta cara al decret de convivència escolar perquè “invisibilitza” la violència masclista a les aules valencianes

José Luis Lorenz avisa que amagar les desigualtats agreuja el problema, frena la prevenció i deixa l’alumnat més vulnerable sense protecció amb el PP i Vox

El socialista José Luis Lorenz, durant una intervenció a Les Corts.

El socialista José Luis Lorenz, durant una intervenció a Les Corts. / MEDITERRÁNEO

R. D. M.

El PSPV-PSOE de Castelló rebutja plenament al decret autonòmic de convivència escolar que diluïx la coeducació, la multiculturalitat, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista en l’àmbit educatiu. El portaveu d’Educació a les Corts, José Luis Lorenz, ha advertit que el text “amaga deliberadament les causes de la violència contra les dones” en evitar anomenar de manera explícita el masclisme i el sexisme que la sustenten.

“La convivència democràtica no es construïx tapant les desigualtats, sinó mirant-les de front i prevenint-les des de l’arrel, educant en igualtat i diversitat des de la infància”, ha defensat Lorenz. Segons ha remarcat, la Generalitat fa just el contrari, “dilueix el problema, frena la prevenció i deixa desprotegides xiquetes i adolescents davant situacions de desigualtat i violència”.

En este sentit, el PSPV-PSOE exigix l’exclusió expressa dels procediments conciliadors en casos de violència de gènere o assetjament sexual, perquè “conciliar amb la violència és revictimitzar”. El dirigent socialista ha insistit que “cap norma pot convertir la víctima en part d’un ‘acord’ amb qui la fa mal” i ha reclamat que la protecció siga “clara, ràpida i garantista”.

A banda d’això, els socialista castellonenc titlla d’“irresponsabilitat institucional” que el Consell trasllade noves competències als centres educatius de Castelló —com la gestió d’emergències o de conflictes d’alta complexitat psicològica— sense dotar-los de pressupost suficient, personal especialitzat ni formació obligatòria.

Amb tot, el portaveu socialista insta el govern autonòmic a revisar de manera immediata el decret per a incorporar la coeducació com un eix estructural, transversal i avaluable, amb mesures de prevenció i protocols específics que garantisquen una resposta efectiva davant la violència masclista.

“En ple segle XXI no cap la falsa neutralitat davant la desigualtat. Sense educació en igualtat efectiva entre homes i dones, és impossible garantir una convivència realment democràtica als centres educatius de la província”, ha conclòs Lorenz.

El PP de la provincia de Castellón exige al Gobierno soluciones urgentes para proteger la costa y frenar la regresión de las playas

El PSPV-PSOE de Castelló planta cara al decret de convivència escolar perquè “invisibilitza” la violència masclista a les aules valencianes

Castellón muestra sus bondades turísticas con 50 acciones promocionales y decenas de reuniones programadas durante Fitur 2026

Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h

Las mujeres de Castellón que se jubilan cobran 502 euros menos que los hombres pese al plus por hijo

El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen

Cómo hacer magia con la madera: los torneros, un oficio en extinción

bp reafirma su compromiso tecnológico y social con la UJI

