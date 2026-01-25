El sorteo de Bonoloto deja un segundo premio en Castellón

Un segundo premio de Bonoloto de este domingo, 25 de enero, ha caído en Onda. Ha sido en el estanco situado en la avenida Ribesalbes, 11, donde se ha validado el boleto ganador, que se lleva una cifa de 61.360,98 euros.

La combinación corresponde a los números 12 - 19 - 13 - 41 - 26 - 30, que también han repartido un segundo premio en Toledo.

No ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.