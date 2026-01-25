El sorteo de Bonoloto deja un segundo premio en Castellón
El premiado se lleva más de 60.000 euros
Castellón
Un segundo premio de Bonoloto de este domingo, 25 de enero, ha caído en Onda. Ha sido en el estanco situado en la avenida Ribesalbes, 11, donde se ha validado el boleto ganador, que se lleva una cifa de 61.360,98 euros.
La combinación corresponde a los números 12 - 19 - 13 - 41 - 26 - 30, que también han repartido un segundo premio en Toledo.
No ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
- Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón
- La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales