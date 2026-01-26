Agricultores y ganaderos de Castellón protestan en València contra el acuerdo de Mercosur: "Nos venden al mejor postor"

El campo de Castellón ha vuelto a tomar la calle. Agricultores y ganaderos de la provincia han participado este lunes en una tractorda por el centro de València para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. "Nos van a hacer una competencia desleal", ha advertido le vila-realense Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos.

La protesta, convocada por asociaciones de agricultores independientes valencianas adscritas a Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes), ha arrancado a las 8.30 horas desde la Avenida Cataluña y ha llegado hacia las 11.00 al centro de València, desde donde ha continuado hasta acabar frente a la Delegación de Gobierno a las 13.00 horas. 'Si se ratifica Mercosur desaparece el sector primario español de este a oeste y de norte a sur', es el lema de la pancarta que ha abierto la marcha, de la entidad ADA Ribera Valencia.

Los participanteshan hecho sonar las bocinas de sus vehículos y han lanzado gritos de: "Nos venden al mejor postor"; "están jugando con vuestra alimentación de proximidad y de calidad" y "UE traidora", entre otros.

Para Víctor Vicedo, "Mercosur afecta sobre todo al sector primario porque nos van a hacer una competencia desleal, ya que allí producen grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión que precisamente se aprovechan de esos salarios bajos que tienen, de esos impuestos que casi no se pagan, de esa forma de producir en intensivo de exportación y también sin respetar ninguna ley ni ninguna normativa europea".

Tractorada en València convocda por Unaspi, las asociaciones de agricultores independientes. / Fernando Bustamante

"Y a los ciudadanos les afecta en cuanto que van a tener menos calidad en sus productos, van a tener un riesgo claro en su salud debido a cómo se produce allí, va a perjudicarse también el medio ambiente y nuestro paisaje", ha insistido.

Por este motivo, Viciedo ha defendido que la manifestación es "vital porque estamos generando el ruido suficiente para que este acuerdo se paralice en Europa". "Ya hemos conseguido que el Europarlamento mande este acuerdo a que lo valore el TJUE. Aún así, Úrsula Von Der Leyen pretende saltarse la soberanía del pueblo, impidiendo que esto pase por los parlamentos nacionales y que pase también por el Europarlamento y pretende ponerlo en marcha sin esperar a que el TJUE lo sancione; es decir, va a hechos consumados", ha alertado, y ha reprochado: "Eso va directamente en contra de la soberanía del pueblo, va en contra de la democracia. Es totalitarismo puro y duro".

En esta línea, ha advertido que si no hay rentabilidad, "el campo abandona" y eso lleva aparejadas "consecuencias muy graves para el consumidor": "Los productos van a ser recogidos verdes para pasar un mes o dos de viaje; los fitosanitarios con los que allí están fumigando son auténticos venenos que aquí están prohibidos y por lo tanto pueden afectar a la salud de los consumidores" y "va a afectar a nuestro paisaje", ha enumerado.