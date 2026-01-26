Alerta en los hospitales de Castellón: el Provincial ya sufrió un intento de robo la semana pasada

Después del intento de intento de robo de película que sufrió este domingo el Hospital General de Castelló, de donde dos personas con máscaras trataron de llevarse máquinas endoscópicas, Mediterráneo ha sabido que este es en realidad el segundo ataque a hospitales de la capital de la Plana en apenas una semana.

Este rotativo también ha podido saber este lunes, tras consultar con fuentes hospitalarias, que la semana pasada se produjo otra presumible tentativa de robo en la ciudad, aunque en ese caso ocurrió en el Hospital Provincial de Castellón. Los vigilantes de seguridad también frustraron las intenciones de los presuntos criminales aquella vez y el hospital interpuso denuncia.

En el provincial, los guardias atraparon en una ronda a dos personas encapuchadas que intentaban forzar los accesos de una zona restringida. Ante la llamada de atención, los sospechosos salieron corriendo y se marcharon.

Mercado negro

Los robos de máquinas endoscópicas están en auge debido al valor que tiene en el mercado negro todo lo relacionado con estos procedimientos.

El material robado se intenta revender en países de África o América.

La provincia ya ha sido objetivo de este tipo de acciones criminales en el pasado, tanto en el propio Hospital General de Castelló como en Vinaròs, hace ahora ocho años, en 2018. Del Hospital Comarcal de Vinaròs sustrajeron sus doce endoscopios, valorados en 500.000 euros. Ese mismo año, concretamente el día de Reyes, un grupo de ladrones aprovechó la festividad para adentrarse en el Hospital General de Castellón y llevarse otros nueve aparatos --tres gastroscopios, tres colonoscopios, dos ecoendoscopios y un duodenoscopio-- con un valor de 360.000 euros, como publicó entonces Mediterráneo.

Más robos en España

El año pasado robaron varios tubos de endoscopia valorados en 100.000 euros en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Además, en el pasado, ciudades como Sagunt, Alcalá de Henares, Mérida y Albacete han sufrido golpes similares.

Ahora, parece que los criminales tienen en la mira otra vez Castellón, donde estas prácticas ya resultan conocidas.