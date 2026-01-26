Buscan detectives del cambio climático en Castellón: qué son y a qué se dedican

Se buscan detectives del cambio climático. En el Día de la Educación Ambiental, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lanza un proyecto educativo que anima al estudiantado de Secundaria y Bachillerato de Castellón a convertirse en 'Sherlocks' de crisis medioambientales, ofertando actividades de investigación que fomentan el pensamiento crítico y ofrecen herramientas frente a los bulos o fakes que dominan, sobre todo, las redes sociales, principal hábitat de los más jóvenes.

Se trata de seis sesiones temáticas para ESO, Bachillerato y educación no formal que han sido elaboradas por investigadoras de la Conexión Geociencias del ente estatal en colaboración con profesorado de secundaria, a las que los 70 IES de Castellón pueden acceder libremente.

¿Qué son el cambio climático y el efecto invernadero? ¿Cómo fue el clima del pasado? ¿Es sostenible tu instituto? A partir de preguntas como estas, las especialistas del CSIC proponen al alumnado actividades de investigación sobre el cambio climático y otros problemas ambientales, como la contaminación de suelos y playas, la acidificación del océano o la escasez de recursos hídricos. Lo hacen en vídeos de corta duración en los que explican, de forma rigurosa y divulgativa, investigaciones actuales del CSIC y plantean ejercicios y problemas vinculados al día a día de la juventud desde la Geología, la Biología y otras asignaturas de ámbitos científicos.

Imagen del taller '¿Qué son el cambio climático y el efecto invernadero?' en el curso del CSIC. / CSIC

¿En qué consiste?

Las sesiones temáticas, previstas para ser desarrolladas en una o dos clases de 50 minutos, están acompañadas de una guía para el profesorado —dirigida también a personas interesadas en el ámbito de la educación ambiental—. Junto con la descripción de cada actividad, la guía incluye un glosario con los términos científicos utilizados, recursos web para profundizar en las distintas temáticas y propuestas para fomentar la reflexión en el aula sobre las crisis climáticas y medioambientales.

Todos los materiales están disponibles en acceso abierto en el Banco de recursos para la divulgación del CSIC, a un clic.

"Llamamos a todos los curiosos y las curiosas a convertirse en detectives de las crisis climáticas y medioambientales que sufre nuestro planeta. No estaréis solos: en estas investigaciones os ayudará un grupo de científicas del CSIC que se han unido para explicaros cómo trabajan y por qué es importante conocer las razones y consecuencias de estas crisis", señalan desde la entidad.

Los temas, uno a uno