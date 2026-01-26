El caos ferroviario se extiende a las Cercanías en Castellón: retrasos generalizados

El servicio ferroviario se encuentra en un momento crítico desde el grave accidente ocurrido en la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Una salida de vía de un Iryo y el posterior choque con un Alvia causaron 45 víctimas mortales, cuya responsabilidad se sigue investigando. Una sensación de caos que este lunes se ha trasladado a la línea de Cercanías que conecta Castelló con València.

La operadora Renfe ha informado de una incidencia con la circulación, lo que ha generado retrasos generalizados durante buena parte de la mañana. Las demoras son de unos 15 minutos. Además, un tren que salía desde la estación de València Nord hacia Castellón se ha tenido que anular.

Problemas de señalización

La compañía gestora de las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha especificado que el problema se debe a "la señalización en la estación de València". Desde Renfe han añadido que esta situación "ha reducido la capacidad de entrada y salida de trenes". De ahí los retrasos y la cancelación.

El problema ha quedado solucionado sobre las 13.20 horas, aunque es probable que se mantengan los retrasos en las siguientes horas, hasta el normal restablecimiento de la circulación.

Todas estas afecciones se han dado también en el resto del núcleo de Cercanías de la Comunitat Valenciana. En las inmediaciones de València Nord se llevan a cabo diferentes obras, como la reforma de la cubierta de la estación, así como la ejecución del túnel de acceso. Unas actuaciones que seguirán hasta el año 2028.

Incidencias en otras comunidades

Con todo, las molestias han sido menores que las registradas en otros puntos del Estado. El caso más claro es el de Cataluña, que en las últimas jornadas ha visto cómo se interrumpían los trenes de Rodalies, y que este lunes ha tenido más retrasos y cancelaciones por problemas técnicos. Además, hay líneas que se deben recorrer en parte en autobús, al detectarse problemas de mantenimiento en la infraestructura.

El caos en Cercanías también se ha dado en Madrid, y en otros puntos del norte de España. En este último caso, por inclemencias meteorológicas.