Colapso en las Urgencias del Hospital General de Castellón: hasta 120 pacientes en espera y falta de camas

El servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón ha vivido este lunes una jornada de saturación. Según CSIF, a primera hora del día había 120 personas esperando atención, mientras que CCOO confirma una grave falta de camas que impide el ingreso de pacientes ya evaluados.

La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Virginia Sales, explica que “hoy está lleno Urgencias, con las dos salas de preingresos completas, pendientes de subir a planta”. Se trata de dos espacios diferenciados, con ocho camas cada uno, que permanecían ocupados por pacientes a la espera de ingreso hospitalario.

Situación que se repite

Desde el sindicato advierten de que la situación se repite tras los fines de semana, cuando no se producen altas hospitalarias suficientes debido a los recursos mínimos, lo que provoca un efecto embudo que se traslada directamente a Urgencias. “La espera en preingresos puede llegar a las 24 horas por falta de camas”, señala Sales.

A lo largo del día, el hospital prevé liberar camas en planta, ya sea por altas médicas, derivaciones a Atención Primaria o seguimiento a través de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD). Sin embargo, CCOO alerta de que el alivio es temporal y que el colapso puede repetirse en cuestión de horas. “Puede que no volvamos a tener las 16 camas ocupadas, pero un preingreso lleno es muy probable”, advierten.

Presión asistencial

El problema se ve agravado por la presión asistencial que se acumula tras el fin de semana. Muchas personas que enferman esos días no logran cita inmediata en los centros de salud y optan por acudir a Urgencias, una decisión que, según los sindicatos, contribuye al colapso del servicio. “No es lo adecuado si no se trata de una situación grave, porque perjudica a los pacientes que realmente necesitan atención urgente”, subraya Sales.

Más plantillas

Desde el punto de vista sindical, las reivindicaciones no son nuevas. CCOO insiste en la necesidad de aumentar las plantillas estructurales y reforzar los centros de prevención, una combinación imprescindible para reducir listas de espera y evitar el colapso hospitalario. “No sirve abrir más centros si no se incrementa el personal”, advierten.

Por su parte, CSIF confirma que, aunque la UCI se mantiene despejada, existe una saturación generalizada y falta de camas en el hospital, una situación que vuelve a poner el foco en las carencias estructurales del sistema sanitario público y en la presión constante que soportan los profesionales.

Testimonios de pacientes

"Está llenísimo, pero no queremos estar porque de aquí no nos vamos hasta la noche. Como ella no está peor, sino que está mejor vamos a llamar a la Urgencia del ambulatorio y a casa", señalaba la acompañante de una paciente. "Me caí y tengo mucho dolor, pero ayudándome y teniendo personas a mi alrededor yo digo que, poquito a poco, y poniéndome las cremas me va calmando un poquito. Yo no estoy todo el día ahí", añadía la paciente.