El Consell contará con las empresas para endurecer la normativa de hinchables para evitar accidentes como el de Mislata

La Conselleria de Emergencias e Interior ha decidido contar con las empresas del sector de los castillos hinchables para impulsar una normativa específica que refuerce la seguridad de estas instalaciones y reduzca el riesgo de accidentes como el ocurrido en Mislata. La iniciativa llega después de que los ingenieros técnicos industriales trasladaran una serie de propuestas para profesionalizar el sector, pero también tras la reclamación de los propios instaladores, que, en declaraciones a Mediterráneo, pedían tener voz en un debate que les afecta de lleno. Ese paso se dio este lunes con la creación de un grupo de trabajo en el que estarán representadas la Asociación Española de Juegos Hinchables, los colegios profesionales de ingeniería y la administración local.

Espacios públicos y privados

La futura normativa no se limitará a los hinchables instalados en recintos municipales o feriales, sino que también quiere abarcar celebraciones privadas y eventos singulares, como comuniones u otras fiestas familiares. La idea es que todas estas actividades cuenten con unas garantías mínimas, independientemente de quién autorice el evento o del espacio en el que se celebre.

Operador cualificado

Uno de los ejes del debate es la creación de la figura del operador cualificado, una persona responsable del control directo del hinchable durante su uso. Este operador se encargaría tanto del mantenimiento como de supervisar que la atracción funcione en condiciones seguras, con capacidad para suspender la actividad si aparecen factores meteorológicos de riesgo como viento fuerte o lluvias.

En representación de AEJH han participado Sergio Calero, fabricante de hinchables y presidente de la asociación; Eduardo Mira, ingeniero especializado en la materia; Javier Gómez, instalador de elementos hinchables; y Fran Pardo, promotor de grandes eventos. Por parte de la Conselleria de Emergencias e Interior han asistido Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias e Interior; Vicente Huet, director general de Interior; y Fernando Castellano, jefe de sección de Espectáculos y Actividades Recreativas. / GVA

Curso formativo

Para ello, la Conselleria plantea un curso formativo de veinte horas, con contenidos teóricos y prácticos, que permitiría acreditar a instaladores, titulares de las atracciones, ayuntamientos y organizadores de eventos. Entre otras materias, se abordaría la normativa técnica aplicable, los primeros auxilios y los requisitos de seguridad en el diseño, montaje y mantenimiento de estos.

«La Asociación nos ha trasladado la falta de regulación a nivel nacional, por lo que queremos impulsar esta nueva normativa desde la Generalitat para que mejore la seguridad y garantizar de forma más eficiente la seguridad en el montaje, uso y desmontaje de hinchables en espacios públicos y privados», indicó Valderrama, apelando al consenso. Desde la Asociación Española de Juegos Hinchables valoraron de forma positiva este primer encuentro.

Un sector atomizado

Hay que recordar que este es un sector en el que existen muchas pequeñas empresas y que, en muchas contrataciones, se prioriza el precio frente al cumplimiento de la normativa, lo que deriva en una guerra de tarifas que penaliza a las empresas que sí asumen costes como la seguridad social, los seguros o las inspecciones obligatorias. n