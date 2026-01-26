Los empresarios de Castellón disparan su optimismo en el inicio de este año: estos son los datos

Hay zonas más oscuras, pero el balance económico de 2025 en Castellón puede calificarse de favorable. Se han obtenido las mejores cifras de empleo desde la crisis del ladrillo de 2007, la cerámica apunta a una mejora de la producción gracias al aumento nacional de ventas y el turismo ha obtenido buenos resultados de ocupación y rentabilidad. También se detecta un repunte de la construcción y en la matriculación de vehículos.

Mientras, en la parte negativa destaca la agricultura, con una caída de la producción de cítricos, la competencia de terceros países o la inquietud por los virus de la gripe aviar y la peste porcina entre los ganaderos.

Optimismo empresarial

Esta evaluación explica los resultados del índice de confianza empresarial, una estadística que aparece cada tres meses y que muestra las expectativas de las compañías sobre el futuro más inmediato. Para el primer trimestre de 2026 se detecta mucho optimismo, al haberse cosechado los mejores resultados en un comienzo de año desde que hay registros, en 2019.

A la pregunta sobre cómo irá el arranque del nuevo ejercicio, el 20% de los consultados cree que será favorable. Nunca antes se había alcanzado este porcentaje, algo que contrasta con el 10,3% escaso obtenido en el comienzo de 2023, cuando la provincia estaba aquejada por los costes energéticos, la inflación y una de las cifras de ERTE más elevadas de toda España.

Comparativa histórica

En cuanto a los que opinan que el periodo enero-marzo será desfavorable en Castellón, la cifra se queda en el 13,8%, el dato más bajo de la serie histórica. En 2023, los que pensaban que las cosas irían a peor eran el 35,3%.

Con estos resultados, el Institut Valencià d'Estadística muestra que Castellón es la zona de la Comunitat más optimista, con un índice de confianza empresarial del 1,5%. El conjunto autonómico se queda en apenas un 0,1%, lastrado por el -1% de la provincia de Valencia, que sigue luchando por la recuperación tras la dana.

Luces y sombras en el empleo

Esta valoración positiva se fundamenta en un balance satisfactorio del cierre del pasado año. La encuesta refleja que el 25,5% muestra opiniones favorables, muy por delante del 14,5% que cree que las cosas le fueron mal.

Pese a estas impresiones para el primer tramo de 2026, hay otros elementos menos positivos. Uno de ellos es el empleo, que acabó el mes de diciembre con la mayor cifra de ocupados de la historia en Castellón, con 267.299 personas afiliadas a la Seguridad Social. Los empresarios que creen que el empleo mejorará se quedan en apenas el 6,9%, mientras que el 15,2% augura que la ocupación laboral disminuirá.

Inflación y estacionalidad

También se debe tener presente que en el primer trimestre del año finalizan los contratos temporales relacionados con la campaña navideña, mientras que la actividad turística no empieza a arrancar hasta el periodo de Semana Santa.

Los empresarios de Castellón también han sido preguntados por la evolución de los precios. Casi la tercera parte del total, el 28,3%, cree que aumentarán en el actual trimestre, mientras que apenas el 4,1% valora que se reducirán. Unas estimaciones que dan a entender que la inflación será uno de los principales elementos a tener en cuenta para estabilizar la economía.