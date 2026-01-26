La ‘fuga’ de mujeres deja más de la mitad de comarcas de Castellón «masculinizadas»

Más de la mitad de las comarcas de la provincia de Castellón presentan hoy un claro desequilibrio de género, con una mayoría masculina que contrasta con la mayor longevidad femenina. Un total de 77 municipios (el 57% del total), principalmente situados en el interior, son los que están «masculinizados», una tendencia que se explica por hipótesis como el éxodo femenino hacia la costa, la baja natalidad y la falta de oportunidades laborales en el mundo rural.

El caso más extremo se da en el Alto Mijares, que registra la ratio más baja de mujeres por cada 100 hombres, mientras que la Plana Alta, además de ser la comarca más poblada, lidera en presencia femenina. Por número de municipios predominan las mujeres en los de la Plana Alta (17), la Plana Baixa (20) y Baix Maestrat (18); y son minoría en los de Els Ports (13), Alt Maestrat (9), l’Alcalatén (6), Alto Palancia (27) y el propio Alto Mijares (22 poblaciones).

Longevidad. / SHUTTERSTOCK

Ratio de mujeres por cada 100 habitantes hombres en Castellón Esta es una tabla que muestra el ratio de mujeres por cada 100 hombres en Castellón.

Longevidad y contexto

El profesor titular de Geografía Humana de la Universitat Jaume I de Castellón, Javier Soriano, expresa que, a priori, «los datos sorprenden porque las mujeres son más longevas que los hombres y, por lo tanto, en zonas rurales afectadas por la despoblación y el envejecimiento debería haber más mujeres que hombres porque viven más años. Pero no es así, salvo algún municipio concreto del interior, como Morella, por ejemplo. En este caso se explica por su importancia como capital comarcal, turística y administrativa, su volumen demográfico, etc».

Asimismo, para Soriano, hay que tener en cuenta que «en la demografía general hay siempre una sobrenatalidad masculina (nacen más niños que niñas), por lo que la estructura por sexos siempre suele estar descompensada (por eso China tiene ahora problemas porque su política de no fomentar el tener más de hijo/a único por pareja ha provocado que ahora haya más hombres que mujeres)».

Empadronamientos en costa aunque se viva en el interior

Riesgo de despoblación. / MEDITERRÁNEO

En cualquier caso, según Soriano, «puede haber fenómenos estadísticos de ocultación implícita, es decir, personas del medio rural que residen en estos pueblos más pequeños (mujeres de más de 70 y 80 años que viven solas) pero, en cambio, están empadronadas en municipios del litoral con mejores dotaciones (sanitarias, por ejemplo) para beneficiarse de dichos servicios. Se ven casos reales en el día a día, si bien requeriría una investigación en profundidad».

El mapa por municipios

El Instituto Valenciano de Estadística ha actualizado los datos de la ratio de feminidad, las mujeres por cada 100 hombres, en cada municipio. En este enlace puedes consultar si en tu localidad residen más hombres que mujeres, o viceversa. Entra en el mapa-buscador.

Mapa con buscador por municipios en la web del Instituto Valenciano de Estadística. / Mediterráneo

Hipótesis para el fenómeno

El docente Javier Soriano, de la UJI, se pregunta pues «¿por qué ese exagerado dominio de la población masculina en municipios de interior de Castellón?». En este aspecto, da con varias claves, pues considera que esta situación puede obedecer a diversos factores.

Uno de ellos es que «algunos sectores laborales en los cuales la mujer suele ser mayoría (educación, sanidad, administración...) están infrarrepresentados en esos municipios, donde los sectores económicos predominantes todavía están muy masculinizados (construcción, agricultura). Por lo tanto, no suele haber oferta laboral atractiva para las mujeres jóvenes y adultas, que apuestan por emigrar».

. Muchas mujeres emigran para estudiar en las universidades y, en contraste, el número de varones que lo hacen es ligeramente inferior porque suelen encontrar alternativas de futuro en las zonas rurales (quizás ahora es menos relevante pero era tónica general hace varias décadas)». Por último, agrega, «puede influir el régimen de propiedad de la tierra (como en zonas de España como Galicia), ya que implica trabajar en el campo y son realidades más asociadas al hombre».

En Castellón provincia, como en casi todas partes, hay más mujeres que hombres, pero la diferencia entre ambos es menos exagerada, hay más equilibro, con 254.811 mujeres (3.448 más que hombres, que hay 251.363) y una ratio de feminidad del 101%, inferior a la media autonómica (103,1) y la estatal (103,9); y de Valencia (104,3) y Alicante (102,2).

El dato: Caravanas de mujeres en los años 1985, 2008 y 2009

En los años 80 saltó a la fama una asociación de Aragón que organizaba caravanas de mujeres a municipios para fomentar relaciones sentimentales con los solteros de los pueblos y repoblar. En Castellón se organizaron encuentros festivos en Bejís (1985), Zucaina (2008) o San Vicente de Piedrahita (2009-pedanía de Cortes de Arenoso).