La Generalitat refuerza la retirada de jabalíes abatidos con más rutas y puntos de recogida en Castellón

La Conselleria de Medio Ambiente ha mejorado el sistema de recogida de cadáveres de jabalíes abatidos mediante la creación de 15 nuevas rutas intermunicipales y el incremento de los puntos físicos de recogida y entrega, que pasan de 15 a 75 en toda la Comunitat Valenciana, ampliando además fechas y horarios. La medida incluye también nuevas vías de notificación de abatimientos y mejoras en el sistema, según ha informado la Federación de Caza.

En la provincia de Castellón, el dispositivo cuenta actualmente con 30 puntos físicos de recogida y seis rutas, una mejora significativa para el colectivo cinegético, que venía reclamando desde hace tiempo facilitar la retirada de los cadáveres como parte esencial del control de la especie.

Sobrepoblación en casi un centenar de municipios de Castellón

Imagen jabalí, que se ha convertido en una plaga en muchos puntos de la provincia. / Mediterráneo

El problema de la sobrepoblación de jabalíes afecta a 97 municipios de la provincia de Castellón y a 317 poblaciones en el conjunto de la Comunitat, a pesar de que en la última campaña se alcanzó un récord de capturas, con 13.504 ejemplares abatidos.

La propia Conselleria había cuantificado en 42.700 la población de jabalíes en Castellón, mientras que en el ámbito autonómico las estimaciones oscilan entre 100.000 y 200.000 animales, lo que mantiene la presión sobre el territorio y los recursos disponibles.

Puntos de recogida de cadáveres de jabalí. / Mediterráneo

Plan de choque ante la peste porcina africana

Con la llegada de la peste porcina africana a Cataluña, la Generalitat Valenciana activó un plan de choque para frenar el riesgo de expansión de la enfermedad y hacer frente a la elevada densidad de jabalíes. El objetivo es eliminar hasta 50.000 ejemplares antes del mes de septiembre, con una dotación de seis millones de euros.

Estas ayudas contemplan 40 euros por cada jabalí abatido por los cazadores, además de la financiación de la infraestructura de recogida y tratamiento de los restos. En el dispositivo participará la empresa pública Vaersa y se pondrá en marcha un sistema de trampeo, con la instalación de cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no sea suficiente.

En concreto, se concederá a los titulares de cotos de caza una aportación de 40 euros por cada ejemplar de jabalí cazado del 1 de enero al 15 de septiembre del 2026 y retirado del medio natural en condiciones de seguridad y trazabilidad. Se actúa en 209 cotos de Castellón.

Compromiso del colectivo cinegético

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, ha señalado que “no podemos hacer una valoración definitiva hasta que finalice la temporada y podamos analizar los resultados de las memorias”, aunque ha subrayado que “existe un compromiso firme de los cazadores, como ha existido siempre, para ayudar en los momentos más difíciles, y este es uno de ellos”.

Desde la Federación destacan que el nuevo sistema de recogida es fruto del trabajo conjunto con la administración para facilitar la labor de los cazadores en la lucha contra la peste porcina africana. Se trata, según indican, de un proyecto vivo, que se irá mejorando conforme avance la temporada y se incorporen las propuestas trasladadas por el propio colectivo cinegético.

Decreto

A ello se suma un nuevo decreto que establece las directrices para la gestión cinegética y el control poblacional de ungulados silvestres ante alcaldes y representantes municipales de la provincia de Castellón. Esta nueva norma amplía los periodos de caza y simplifica la normativa vigente para combatir especies como la del jabalí.