El Gobierno crea cinco plazas de juez para los tribunales de instancia de Castellón

El Gobierno central ha anunciado este lunes la creación de cinco nuevas plazas de juez para los nuevos tribunales de instancia en Castellón, según han informado desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En concreto, se trata de las plazas número 9, 10, 11 y 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón; y de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón.

Sin los refuerzos demandados en la Audiencia Provincial

Así pues, para Castellón van destinadas cinco de las 58 plazas judiciales que creará el Gobierno en la Comunitat Valenciana en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia. En la provincia, la Audiencia Provincial, a diferencia de lo que sí sucederá con Valencia y Alicante, no se verán reforzadas.

La presidenta de la Audiencia Provincial, Sofía Díaz, dijo en una entrevista con Mediterráneo en diciembre que necesitaban refuerzos en las secciones tercera y cuarta ya que afrontan "mucha carga de trabajo", con retrasos acumulados. En Alicante son cuatro las plazas para su Audiencia Provincial y en Valencia, otras cuatro más.

Según la Delegación del Gobierno, "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de la autonomía", y argumentan que se crean "más plazas judiciales en un solo ejercicio que en toda la última década, periodo en el que se incorporaron 65 en total".

El Ejecutivo socialista asegura que esto es "un hito en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía"

500 en España

En total, el Gobierno creará 500 plazas judiciales en todo el país, algo que aseguran que es posible "gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia". "Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados unipersonales y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por varios jueces y apoyados por una única Oficina Judicial", han explicado.

Este sistema, han subrayado, permite crear una plaza judicial sin necesidad de constituir un juzgado completo, con un coste aproximado de 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que suponía el modelo tradicional. Así, la creación de las 500 nuevas unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el sistema anterior habría ascendido a 260 millones.

Crece un 9,7% la planta judicial

La planta judicial valenciana crecerá un 9,7 % en un solo año. De las 58 nuevas plazas, 46 serán para tribunales de instancia, 10 para audiencias provinciales y 2 para el Tribunal Superior de Justicia.

Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados, además de Castellón, figuran los de Alicante, Valencia, Elche, Gandía, Dénia, Benidorm, Paterna, Torrent y Xàtiva.

Del total de 500 plazas previstas, 363 se destinarán a tribunales de instancia, 2 al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados, como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Tribunal Supremo (3).

Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, es decir, asignadas a un territorio concreto pero movibles según las cargas de trabajo. Con ello, la planta judicial del Estado, actualmente con 5.876 plazas, crecerá un 8,5 % en un solo año.

Criterios objetivos y tramitación

La distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como la litigiosidad, la población, los informes del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las comunidades autónomas con competencias transferidas y de los tribunales superiores de Justicia. Con estos parámetros, los territorios más beneficiados serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana.

La creación y reparto de estas plazas se recoge en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, incorporando aportaciones del CGPJ, de las comunidades autónomas y de distintos ministerios, como los de Hacienda o Igualdad.

Además de las plazas previstas para 2026, continúa su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que contempla la convocatoria de 2.500 jueces y fiscales en tres años, lo que supondrá según el Gobierno central un incremento del 42,5 %, también sin precedentes.

Asimismo, el Ministerio sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.