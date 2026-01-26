Hospital General, agua, infraestructuras deportivas y relevo en la ganadería: las reivindicaciones de la Diputación de Castellón a Pérez Llorca

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina ha mantenido este lunes la primera reunión institucional con el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, con el fin de reforzar la colaboración de ambas administraciones y seguir trabajando en proyectos estratégicos como el plan de inversiones para la mejora de infraestructuras deportivas, posibles incentivos para jóvenes ganaderos, el plan Futur Província, las infraestructuras hídricas pendientes y la recatalogación de carreteras.

“Abordamos desde la colaboración, el diálogo y el trabajo conjunto entre administraciones para que nuestra provincia siga creciendo en oportunidades y desarrollo”, ha indicado Marta Barrachina, quien ha incidido además que “mientras el president del Consell escucha y atiende las necesidades de nuestra provincia con la máxima diligencia, desde el Gobierno de España llevamos más de dos años con el silencio como respuesta a las solicitudes de reunión”. Concretamente, la presidenta de la Diputación recuerda que lleva esperando desde el 16 de enero de 2024, que data la primera petición, poder trasladar en primera persona a los ministros competentes de Industria, Transporte, Hacienda y Transición Ecológica las necesidades y demandas del conjunto de la provincia de Castellón.

En cuanto a la reunión mantenida este lunes en el Palau de la Generalitat, la presidenta de la Diputación ha podido abordar con el president del Consell proyectos y actuaciones conjuntas. Por un lado, Marta Barrachina ha trasladado la necesidad de llevar a cabo un plan de inversiones para la mejora de infraestructuras deportivas de la provincia ya que, como ha subrayado, “invertir en la mejora de las infraestructuras deportivas es invertir en salud y bienestar de la ciudadanía, de ahí que esta línea de trabajo forme parte de nuestras prioridades”.

La legislatura del agua

Por otro lado, en el encuentro se ha analizado la hoja de ruta marcada para seguir avanzando en la legislatura del agua, atendiendo las necesidades reales de la ciudadanía. En ese sentido, se ha hecho un repaso a las actuaciones llevadas a cabo para garantizar el suministro de agua potable en municipios como Canet lo Roig, La Jana, Traiguera, Xodos, Benafigos y Vistabella del Maestrat, así como las actuaciones previstas para poder asegurar al conjunto de la ciudadanía un bien tan vital como es el agua.

El president de la Generalitat y la presidenta de la Diputación de Castellón, este lunes en València. / Mediterráneo

El Plan Futur Província ha sido otro de los temas puestos sobre la mesa y la presidenta de la Diputación ha incidido en la importancia de este plan estratégico para consolidar un modelo de crecimiento sostenible. Un plan para el que "la colaboración público privada es fundamental, es una palanca imprescindible para multiplicar resultados, para transformar ideas en realidades y para que cada proyecto tenga un impacto más amplio y más duradero", ha dicho.

Dentro de las actuaciones y proyectos prioritarios, la presidenta de la Diputación también ha trasladado la posibilidad de incentivos para jóvenes ganaderos con el fin de fortalecer el sector rural.

Asimismo, en la reunión ambos dirigentes también han abordado la recatalogación de carreteras de titularidad municipal para que pasen a ser competencia de la Diputación y así que la institución provincial pueda encargarse de su conservación. La acción, dirigida a municipios de menos de 5.000 habitantes, tiene el objetivo de aliviar a estas pequeñas localidades la carga que supone cualquier inversión en materia de carreteras y daría más seguridad a los vecinos y vecinas.

El Hospital General, infraestructura clave

Además de todo ello, la presidenta de la institución provincial ha destacado que “no hay ninguna infraestructura más importante en la provincia que el nuevo Hospital General” y por ello ha solicitado un seguimiento específico de la obra del futuro espacio sanitario.

Marta Barrachina ha subrayado que “los proyectos y actuaciones que hemos impulsado y seguiremos impulsando en Castellón muestran con claridad que los retos de nuestra provincia solo pueden afrontarse con diálogo, cooperación y trabajo conjunto entre administraciones”.

La reunión mantenida este lunes con el president de la Generalitat forma parte del compromiso de la presidenta de la Diputación de Castellón de ser el altavoz del conjunto de la provincia para que las administraciones competentes atiendan sus demandas y necesidades. “Vamos a seguir trasladando, tanto a Gobierno de la Generalitat como al Gobierno de España, el conjunto de acciones e inversión necesarias que son las que nos corresponden y con las que queremos seguir haciendo crecer nuestra provincia en oportunidades, desarrollo y liderazgo”, ha añadido.