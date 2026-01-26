El Plan Veo en Castellón: 100 euros para gafas infantiles que no todas las ópticas notan en ventas

En tiempos complicados para la economía familiar, en la que los gastos no dejan de aumentar y llegar a final de mes es un reto en muchas ocasiones, una ayuda como la que ofrece el Plan Veo siempre es bienvenida. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad y de la que se pueden beneficiar más de 9.300 niños y niñas en la provincia de Castellón, ofrece una subvención de 100 euros para gafas, lentes de contacto y soluciones para menores de 16 años.

Desde el pasado mes de diciembre, que es cuando entró en vigor esta iniciativa, son ya 80 las ópticas que se han adherido y ofrecen esta posibilidad a sus clientes. Estas se pueden consultar en el buscador oficial del Ministerio de Sanidad (veo.sanidad.gob.es) o en la web del Consejo General de Colegios de Optometristas y Ópticos (planveo.cgcoo.es/buscador/).

Hasta ahora, la valoración de los establecimientos participantes en el plan es ambivalente. En algunos casos, señalan el desconocimiento de los clientes y la falta de promoción de las ayudas. "Solo podemos poner en el escaparate la pegatina oficial, pero no podemos hacer publicaciones en redes sociales o difundirlo de cualquier otro modo", explica María del Carmen Elipe, propietaria del Centro Óptico Elipe de Castelló.

Coincide con ella Alfonso Plaza, optometrista de Óptica San Blai, que afirma que "solo dos personas han venido preguntando por la ayuda. No ha habido mucho movimiento".

Sin embargo, hay otros negocios adheridos al Plan Veo que han incrementado su número de compradores. Es el caso de Adriana Temprado, gerente y optometrista de Optom+ que asegura que "han venido muchos interesados, hemos estado a tope. Yo estoy especializada en optometría infantil y, gracias al plan, se han acercado personas que no eran clientes procedentes de toda la provincia".

Ayuda a los padres

También comenta que "al trabajar mucho con menores, me parece una iniciativa muy buena, ya que los niños, en muchos casos, tienen graduaciones complicadas y utilizan lentes especiales. Esto supone que las gafas se disparen a los 200 o 300 euros, y un descuento de 100 euros es una ayuda importante para los padres en la actualidad".

Por su parte, desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (Coocv), su presidente, Andrés Gené, asegura que "en este primer periodo de funcionamiento, el plan está registrando una buena acogida por parte de las familias y una elevada implicación de los profesionales". Además, destaca que "en Castellón, más del 80% de las ópticas, lo que facilita que la ayuda llegue con cercanía y rapidez a los menores que la necesitan".

Solicitud presencial

Desde Sanidad, recuerdan que la solicitud de la ayuda solo se puede realizar de manera presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. No hay alternativa de tramitación on line por parte de las personas beneficiarias.

Así, el menor y sus padres o tutores deben acudir al negocio con la prescripción oftalmológica (en el caso de que tengan menos de 5 años) o recibirla directamente del óptico-optometrista. Tras esto, el cliente selecciona el modelo de gafas o lentillas y solicita la ayuda.

Para disfrutarla, tiene que aportar la tarjeta sanitaria del menor, el DNI del beneficiario y el documento de identidad del progenitor o tutor. Si el producto vale 100 euros o menos, el comprador no debe pagar nada. En el caso de que supere esta cantidad, habrá que abonar la diferencia en la óptica.

Posteriormente, las ópticas deben subir toda la documentación y la factura a la plataforma digital habilitada por el Ministerio de Sanidad, que se encargará de reembolsar el dinero adelantado.