Robótica para todos en Salera: de Castelló a las 'Olimpiadas' de Dallas

De Castelló a la Universitat Politècnica de Terrasa (Barcelona) y a Dallas (Estados Unidos). El centro comercial Salera de Castelló ha acogido la fase provincial de la competición VEX Robotics Experience, un evento de robótica educativa que se ha convertido en punto de encuentro para el talento joven, la innovación y la tecnología, atrayendo durante toda la jornada a numerosas familias y visitantes.

En el calendario, los competidores tienen el 28 de febrero una primera cita en la fase nacional, donde se medirán los mejores.

El reto de esta temporada, titulado 'Mix & Match', destacó por su espectacularidad y nivel técnico. Los equipos diseñaron y construyeron robots capaces de apilar pines de colores en una fase de conducción manual, así como de superar una segunda prueba de funcionamiento autónomo, donde la programación y la estrategia resultaron determinantes.

La jornada fue multitudinaria también en la fase de programación. / Mediterraneo

Alto nivel

Durante toda la mañana, las personas usuarias del Centro Comercial Salera pudieron presenciar en directo las partidas de la competición, observando el alto nivel técnico de los robots y la destreza de los equipos participantes en la conducción y el control de las pruebas.

Por la tarde, el evento se abrió al público general con la realización de talleres gratuitos de robótica y creación de videojuegos, en los que participaron cerca de 300 niños y niñas. Esta actividad permitió acercar la robótica educativa y las nuevas tecnologías a los más jóvenes de una forma práctica y accesible.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre el Centro Comercial Salera y la Asociación de Madres y Padres del Club de Robótica de Castellón, con el objetivo común de fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación entre la infancia y la juventud.