Los sindicatos educativos se rearman: más manifestaciones y huelga en Castellón antes de Magdalena

El Consell Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv) propone un calendario de movilizaciones, que incluye una manifestación el 21 de febrero y una nueva jornada o jornadas de huelga como "muy tarde" la primera semana de marzo, justo antes del arranque de las fiestas de la Magdalena en Castelló.

La propuesta se trasladará al resto de sindicatos y al conjunto del profesorado ante "la falta de respuesta" de la consellera de Educación, Carmen Ortí, a la petición de los cuatro sindicatos convocantes de la huelga del 11 de diciembre.

En concreto, la propuesta de Stepv contempla convocatoria de manifestaciones en Alicante, València y Castelló el sábado 21 de febrero, además de la jornada de paro en las aulas en marzo. También se aboga por llevar a cabo concentraciones de delegados y delegadas sindicales en la Conselleria de Educación y las direcciones territoriales y puertas de los centros educativos durante el mes de febrero.

Sin respuesta de Ortí

El sindicato mayoritario entre el profesorado de Castellón y la Comunitat considera que "no se puede dilatar más en el tiempo la ausencia de respuesta de la consellera a la nueva petición de reunión del comité de huelga, la cuarta petición desde que fue nombrada".

Última jornada de huelga,. el pasado 11 de diciembre. / AXEL ALVAREZ

"Tampoco tenemos fecha de la Junta de Portavoces del mes de febrero en la cual se comprometió a incorporar las reivindicaciones de la plataforma sindical", afirma esta organización sindical, que recalca que el profesorado "exige compromisos ya sobre las propuestas de temas a negociar y, por eso, es fundamental el inicio de las negociaciones lo más pronto posible, empezando por la reunión con el comité de huelga de los sindicatos convocantes: Stepv, CSIF, CCOO y UGT".

Por otro lado, el Consejo Nacional de Stepv también ha concretado las propuestas que el sindicato trasladará a la Conselleria sobre cada uno de los temas de la plataforma reivindicativa. Entre ellos, aluden a que el incremento salarial tiene que compensar en el año 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2010, como mínimo, lo que comportaría unos incrementos salariales entre los 486 euros (cuerpo de maestros) y 550 euros (Secundaria) mensuales, solo teniendo en cuenta el sueldo base, complemento de destino y específico.

Los complementos, clave

A estas cantidades habría que añadir el 20% al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.). De este modo el profesorado valenciano se situaría entre los territorios que más cobran del Estado.

Igualmente, exigen el abono de todos los complementos autonómicos en las pagas extra, cláusula de revisión salarial que garantice que el salario se equipare al IPC anual, cubrir la pérdida salarial que genera la baja a los 91 días entre los mutualistas de Muface, reducciones de jornada para el profesorado mayor de 55 años, ampliación de las horas de tutoría por anticipado de las lectivas, modificación de la licencia por interés particular que incluya días de libre disposición retribuidos y la creación de un sexto sexenio mientras no se recupere la edad de jubilación a los 60 años como antes de 2011.

La manifestación en Castelló, el pasado mes. / Manolo Nebot

Las 10 reivindicaciones de los sindicatos: