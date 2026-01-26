Los terceros carriles de la AP-7 en Castellón siguen a la espera de licitar la obra: 50 millones de inversión

Las grandes inversiones de obra pública en Castellón han estado marcadas en los últimos años por el tren. La principal actuación se centra en los nuevos accesos ferroviarios a la dársena sur de PortCastelló, que suma más de 300 millones de euros en total, y se ejecutan desde la primavera de 2023. A ello se suman las diferentes actuaciones relacionadas con el corredor mediterráneo, con distintos proyectos en marcha en la provincia.

El Ministerio de Transportes es uno de los que más dinero destina a inversiones, y en el caso de Castellón tiene pendiente una obra que implica 50 millones de euros de presupuesto. Con este dinero se deben ejecutar los terceros carriles en dos tramos de la AP-7 en la zona de la Plana. Estaba previsto que en 2025 se licitaran los trabajos para su ejecución, pero por el momento no se ha dado este paso. El ministro, Óscar Puente, estuvo el pasado febrero en Castellón, en un desayuno informativo organizado por Mediterráneo, y habló de esta actuación. Mencionó que la redacción del proyecto estaba "muy avanzada" y sería aprobado "durante los próximos meses".

Retrasos en la AP-7

En noviembre de 2022 se inició el procedimiento para licitar la redacción del proyecto. La empresa CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente fue la adjudicataria en febrero de 2023, por un importe de 465.000 euros. El plazo era de 18 meses, a partir de la firma del contrato, que se formalizó el 30 de marzo. Por tanto, a finales de septiembre comenzó la fase de estudio del proyecto para su aprobación y licitación de la obra.

El origen de esta actuación se remonta a la liberación de los peajes de la autopista, en 2020, que supuso un aumento de la circulación en la vía, que en algunos puntos ha llegado a triplicar el tráfico pesado, tal y como señaló el ministro. El ámbito de actuación es el tramo entre Castelló y Almenara, con algunos segmentos en los que se hará un carril adicional para agilizar el paso de vehículos, además de crear apartaderos de emergencia.

Antecedentes y nuevas demandas

La anterior ministra, Raquel Sánchez, anunció este proyecto en verano de 2022, en la inauguración de la obra en la carretera N-232 en Morella, mientras que Óscar Puente expuso en febrero que la inversión prevista sería de 49,2 millones de euros. En los próximos meses deberían anunciarse novedades.

A la espera de esta obra, la pretensión de ampliar la autovía A-7 desde el aeropuerto de Castellón hasta el límite con Tarragona sigue sin clarificarse. Desde diferentes ámbitos se reclama como solución al incremento del tráfico de la autopista, tal y como ocurre con la A-7 en el sur de la provincia. También se ve como una oportunidad de crecimiento para el interior.

Proyectos autonómicos pendientes

Por otro lado, la Conselleria de Infraestructuras tiene en marcha la redacción del proyecto del eje de la cerámica, entre Onda, l'Alcora y Castelló, cuya obra no se licitará hasta la próxima legislatura.