Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

Los terceros carriles de la AP-7 en Castellón siguen a la espera de licitar la obra: 50 millones de inversión

Hace más de tres años que se anunció esta medida por parte del Gobierno

El tráfico de camiones en la AP-7 ha aumentado desde que se liberó el peaje.

El tráfico de camiones en la AP-7 ha aumentado desde que se liberó el peaje. / Gabriel Utiel

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Las grandes inversiones de obra pública en Castellón han estado marcadas en los últimos años por el tren. La principal actuación se centra en los nuevos accesos ferroviarios a la dársena sur de PortCastelló, que suma más de 300 millones de euros en total, y se ejecutan desde la primavera de 2023. A ello se suman las diferentes actuaciones relacionadas con el corredor mediterráneo, con distintos proyectos en marcha en la provincia.

El Ministerio de Transportes es uno de los que más dinero destina a inversiones, y en el caso de Castellón tiene pendiente una obra que implica 50 millones de euros de presupuesto. Con este dinero se deben ejecutar los terceros carriles en dos tramos de la AP-7 en la zona de la Plana. Estaba previsto que en 2025 se licitaran los trabajos para su ejecución, pero por el momento no se ha dado este paso. El ministro, Óscar Puente, estuvo el pasado febrero en Castellón, en un desayuno informativo organizado por Mediterráneo, y habló de esta actuación. Mencionó que la redacción del proyecto estaba "muy avanzada" y sería aprobado "durante los próximos meses".

Retrasos en la AP-7

En noviembre de 2022 se inició el procedimiento para licitar la redacción del proyecto. La empresa CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente fue la adjudicataria en febrero de 2023, por un importe de 465.000 euros. El plazo era de 18 meses, a partir de la firma del contrato, que se formalizó el 30 de marzo. Por tanto, a finales de septiembre comenzó la fase de estudio del proyecto para su aprobación y licitación de la obra.

El origen de esta actuación se remonta a la liberación de los peajes de la autopista, en 2020, que supuso un aumento de la circulación en la vía, que en algunos puntos ha llegado a triplicar el tráfico pesado, tal y como señaló el ministro. El ámbito de actuación es el tramo entre Castelló y Almenara, con algunos segmentos en los que se hará un carril adicional para agilizar el paso de vehículos, además de crear apartaderos de emergencia.

Antecedentes y nuevas demandas

La anterior ministra, Raquel Sánchez, anunció este proyecto en verano de 2022, en la inauguración de la obra en la carretera N-232 en Morella, mientras que Óscar Puente expuso en febrero que la inversión prevista sería de 49,2 millones de euros. En los próximos meses deberían anunciarse novedades.

A la espera de esta obra, la pretensión de ampliar la autovía A-7 desde el aeropuerto de Castellón hasta el límite con Tarragona sigue sin clarificarse. Desde diferentes ámbitos se reclama como solución al incremento del tráfico de la autopista, tal y como ocurre con la A-7 en el sur de la provincia. También se ve como una oportunidad de crecimiento para el interior.

Noticias relacionadas y más

Proyectos autonómicos pendientes

Por otro lado, la Conselleria de Infraestructuras tiene en marcha la redacción del proyecto del eje de la cerámica, entre Onda, l'Alcora y Castelló, cuya obra no se licitará hasta la próxima legislatura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
  2. La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
  3. El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
  4. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  5. La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
  6. La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
  7. Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón
  8. La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales

El Plan Veo en Castellón: 100 euros para gafas infantiles que no todas las ópticas notan en ventas

Los terceros carriles de la AP-7 en Castellón siguen a la espera de licitar la obra: 50 millones de inversión

Los terceros carriles de la AP-7 en Castellón siguen a la espera de licitar la obra: 50 millones de inversión

La ‘fuga’ de mujeres deja más de la mitad de comarcas de Castellón «masculinizadas»

La ‘fuga’ de mujeres deja más de la mitad de comarcas de Castellón «masculinizadas»

La Generalitat refuerza la retirada de jabalíes abatidos con más rutas y puntos de recogida en Castellón

La Generalitat refuerza la retirada de jabalíes abatidos con más rutas y puntos de recogida en Castellón

Los empresarios de Castellón disparan su optimismo en el inicio de este año: estos son los datos

Los empresarios de Castellón disparan su optimismo en el inicio de este año: estos son los datos

El sorteo de Bonoloto deja un segundo premio en Castellón

El sorteo de Bonoloto deja un segundo premio en Castellón

El PP de la provincia de Castellón exige al Gobierno soluciones urgentes para proteger la costa y frenar la regresión de las playas

El PP de la provincia de Castellón exige al Gobierno soluciones urgentes para proteger la costa y frenar la regresión de las playas

El PSPV-PSOE de Castelló planta cara al decret de convivència escolar perquè “invisibilitza” la violència masclista a les aules valencianes

El PSPV-PSOE de Castelló planta cara al decret de convivència escolar perquè “invisibilitza” la violència masclista a les aules valencianes
Tracking Pixel Contents