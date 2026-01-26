Vientos huracanados de hasta 130 km/h sacuden el interior de Castellón: Estos son los pueblos más afectados

Las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas en la Comunitat Valenciana han dejado cifras muy elevadas, especialmente en el interior de la provincia de Castellón, donde se han alcanzado rachas máximas de hasta 130 kilómetros por hora. Así lo reflejan los datos de Avamet, que sitúan a Xert como el municipio con el valor más alto en la provincia, seguido de la Pobla de Benifassà (121 km/h) y Xodos (116 km/h).

Otros puntos del territorio castellonense como Rossell y Sant Mateu (114 km/h), la Serratella (109 km/h), Benicàssim (106 km/h), Culla (103 km/h) o la Serra d’en Galceran (101 km/h) también han registrado rachas muy intensas, confirmando la magnitud del episodio de viento.

La situación ha obligado a intervenir a los Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, que han realizado al menos un servicio por la caída de un árbol debido a la fuerza del viento, sin que se hayan comunicado daños personales.

Ante este escenario, Emergencias de la Generalitat mantiene este lunes la alerta nivel amarillo por viento en el interior y litoral norte de Castellón, así como en el interior de Valencia y de Alicante, según el último boletín de fenómenos meteorológicos del Centro de Coordinación de Emergencias. En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas máximas del oeste de entre 70 y 80 km/h.

Además, el episodio de viento viene acompañado de un nivel alto de preemergencia por riesgo de incendios forestales en prácticamente toda la Comunitat Valenciana, a excepción del litoral de Valencia y el sur de Alicante.

En cuanto a la evolución meteorológica, el cielo ha comenzado la jornada poco nuboso, con previsión de aumentar a muy nuboso por la tarde, cuando existe probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de Valencia y el norte de Castellón. Las temperaturas tenderán a subir, salvo las máximas del litoral de Castellón, que podrían descender ligeramente. En la capital de la Plana, los termómetros han oscilado en las últimas 24 horas entre 11,5 y 17,8 grados.

