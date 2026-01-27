La burocracia ahoga a los 43.000 autónomos de Castellón: dedican 200 horas al año a papeleo

Es una vieja reivindicación de los autónomos de Castellón, pero lejos de aminorar la burocracia asfixia cada vez más al colectivo. Tras largas jornadas de trabajo, los 43.000 autoempleados de la provincia se ven obligado a invertir horas y horas de su tiempo en cumplir con los trámites laborales o fiscales que les exigen las distintas administraciones. Ahora la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA) le ha puesto cifras a ese calvario: cada trabajador destina de media 200 horas al año a papeleo, lo que supone un coste de unos 129 millones de euros.

ATA alerta de la "insoportable carga burocrática" que soportan los 388.700 autónomos valencianos y reclama soluciones. De hecho, esas 200 horas anuales que cada trabajador por cuenta propia destina a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social tienen un enorme impacto económico: 15 euros por hora. O dicho de otra manera: esas 200 horas anuales representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo. En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Castellón unos 129 millones de euros (más de 1.166 millones en el conjunto de la Comunitat) y más de 8,6 millones de horas anuales dedicadas por los autónomos de la provincia a gestionar trámites burocráticos. En el total del territorio español supone un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas.

En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración. El 92% de los autónomos señala en el Barómetro de ATA de cierre de 2025 que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación. De hecho, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en el último Barómetro de esta asociación.

Esta situación se agrava, siempre según ATA, para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

El colectivo crece pese a las trabas

"Desde ATA Comunitat Valenciana queremos hacer constar que somos la comunidad autónoma de España que más autónomos ha sumado en el último año, casi 13.000 más, y eso no ha sido gracias a las ayudas recibidas, esto es a pesar de las trabas con las que nos hemos encontrado”, deja claro Alberto Ara, presidente de ATA en la Comunitat. Ara pone de relieve que “a los 388.700 autónomos que hay actualmente en el territorio valenciano las trabas burocráticas le han supuesto más de 1.166 millones de euros al año, esa cifra nace de multiplicar los autónomos de la Comunitat por 200 horas anuales dedicadas a la burocracia y por 15 euros la hora. Es decir 77 millones de horas dedicadas por nuestros autónomos a gestionar trámites burocráticos”.

Alberto Ara lamenta que " en lugar de tener una administración al servicio del autónomo, tenemos a los autónomos al servicio de la administración y hay que tener en cuenta que nuestro colectivo, el de los autónomos, es la columna vertebral de la economía española”.