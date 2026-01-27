Uno de cada cinco alumnos de Castellón tiene necesidades especiales en el aula

Más de un 17% del alumnado de la Castellón y la Comunitat Valenciana --lo que supone un total de 140.740 estudiantes-- cuenta con algún tipo de necesidad de aprendizaje, según un informe de la Federació d'Ensenyament de CCOO, que alerta del "peligro" en el que se encuentra la educación inclusiva debido a la "sobrecarga que sufren los docentes y la falta de recursos". Lo dice el 'Informe sobre necesidades del sistema educativo del País Valenciano', que se ha presentado este martes en la sede del sindicato y ha contado con la participación de la secretaria general de FECCOO, Teresa Esperabé; la secretaria general de CCOOPV Educación, Xelo Valls, y la secretaria de Política Educativa CCOOPV Educació, Cristina Sánchez.

De acuerdo a este documento, en el caso de la Comunitat, uno de cada cinco estudiantes de Infantil a Bachiller cuenta con algún tipo de necesidad de aprendizaje que requiere de un apoyo específico con respecto al total, aproximadamente 800.000 estudiantes. Entre los alumnos con dificultades se encuentran aquellos con retraso madurativo, trastornos del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades e incorporación tardía.

La secretaria de Política Educativa CCOOPV Educació, Cristina Sánchez, ha señalado que, en la Comunitat, la compensación de la bajada demográfica ha sido "gracias a la incorporación de alumnado extranjero".

Sin embargo, esto ha supuesto introducir "alumnado con desconocimiento de la lengua, con vulnerabilidad social y con incorporación tardía, que son algunos de los conceptos que recogen los alumnados de necesidades educativos especiales y que no contemplan una bajada de ratio, pero que sí que necesitan una atención muy específica".

La secretaria de Política Educativa CCOOPV Educació, Cristina Sánchez; la secretaria general de la FECCOO, Teresa Esperabé, y la secretaria general de CCOOPV Educación, Xello Valls, en rueda de prensa. / CCOO

Estrés y frustración del profesorado

Debido a esta situación, ha asegurado que, aunque el profesorado valenciano está "muy preparado", "no pueden atender estas necesidades" lo cual supone "un estrés, una frustración muy importante que afecta directamente a la dignidad y al trabajo que se hace a las aulas diariamente".

Además, ha expuesto que la Comunitat Valenciana "duplica la media estatal" en alumnado con dificultades específicas de aprendizaje --donde se incluyen algunos retrasos madurativos, la dislexia, algunos trastornos del lenguaje y la comunicación, la discalculia y los trastornos de atención, entre otros--, ya que ha aumentado la cifra en un 119%.

Por ello, ha exigido una mayor dotación de personal docente y no docente en los centros para "poder atender situaciones complejas" que el profesorado "no puede atender", así como la bajada de ratios, que es "fundamental" para "poder personalizar la atención educativa y para poder atender individualmente y hacer una atención significativa de los alumnos".

Sobre la cantidad de estudiantes por aula, la secretaria general de CCOOPV Educación, ha pedido que haya una ratio para atender las dificultades específicas del aprendizaje que sea de "un profesor por cada 12 alumnos" y que todo el alumnado con necesidades especiales cuente para poder reducirlas.

Finalmente, ha reclamado una mayor dotación económica que permita atender todas estas necesidades tanto de recursos personales como materiales. "En la Comunitat solo se ha incrementado el gasto público educativo en un 0,13%, esto nos sitúa por debajo de la media de incremento estatal", ha censurado, y ha alertado del aumento en un 128% del alumnado con vulnerabilidad social.

Imagen de una guardería. / Jose Navarro

Atención personalizada

Por su parte, Teresa Esperabé, autora del informe, ha insistido en que la educación inclusiva está "en peligro" y ha asegurado que la sobrecarga que supone a los profesionales docentes poder ofrecer una "atención personalizada y de calidad al alumnado" resulta "insostenible".

De este modo, la investigación, que se ha llevado a cabo a lo largo de seis años, desde el curso 2017 hasta el 2023, evidencia la situación "crítica" en la que se encuentra el sistema educativo español.

Esperabé ha detallado que a lo largo de estos años ha habido en todo el Estado un "incremento" del alumnado con necesidades educativas.

Dentro de este grupo, según ha indicado, se encuentran cuatro tipos:

El alumnado con dictamen en el que se encuentran aquellos con discapacidad sensorial, intelectual o TEA, que ha aumentado "un 36% en seis años"; Aquellos con dificultades de aprendizaje, que "ha aumentado un 66%"; Los estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica y pobreza severa, que "ha aumentado un 128%", El alumnado con altas capacidades, que ha incrementado 71%.

Así, ha aseverado que el conjunto de todas estas necesidades "se ha incrementado más de un 75%", mientras que la inversión para atenderlas "solo un 26%": "Aumentan las dificultades y, en cambio, no aumentan los recursos ni aumentan las manos para atender a este alumnado", ha censurado la secretaria general de FECCOO.

En este punto, ha remarcado que esta cuestión "preocupa muchísimo" ya que, según las cifras recopiladas, hay "un millón de alumnos" a nivel estatal con este tipo de dificultades y ha indicado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el alumnado sin diagnosticas y sin detectar es del 69%, por lo que "este crecimiento de un 75% es mucho más grande porque hay alumnado que no está detectado".

Alumnado de Secundaria, en el aula. / Germán Caballero

Desequilibrio entre pública y concertada

Igualmente, ha apuntado al desequilibrio entre la escuela pública y la concertada a la hora de asumir este alumnado con dificultades. De este modo, la pública asumiría el 67% de estos estudiantes mientras que la concertada solamente un 25%, "del 33% que tendría que escolarizar". "Faltan ocho puntos para que quede equilibrada la composición del alumnado y la manera de atenderlo".

Por todo ello, ha reclamado que se mejoren los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales tanto en lo que respecta a recursos materiales como personales, tanto de docentes, especialmente personal orientador, para mejorar la detección y la orientación, y de personal de apoyo educativo.

Y, también, que si se aprueba finalmente la propuesta hecha por el Gobierno del modelo de financiación autonómica, que las comunidades desatienden una parte a la educación y otra a la educación inclusiva "para poder atender estas necesidades".