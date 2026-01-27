El Colegio de Médicos de Castellón respalda las movilizaciones en favor de un estatuto propio y llama a acudir a la protesta del 14F en Madrid

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) ha celebrado una asamblea informativa para trasladar a la colegiación el estado de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad en torno al Anteproyecto del Estatuto Marco, así como para explicar el calendario de movilizaciones y jornadas de huelga convocadas por los sindicatos médicos.

La sesión, celebrada en la sede colegial y retransmitida por streaming, ha estado dirigida por el presidente del COMCAS, el Dr. Carlos Vilar, y ha contado con la participación del presidente del CESM-CV, el Dr. Alejandro Calvente, y de la vicepresidenta del colegio, la Dra. Marta Hernández.

Rechazo al anteproyecto ministerial

Durante su intervención, el Dr. Carlos Vilar ha advertido de que las principales demandas de la profesión médica no están recogidas en la propuesta del Ministerio de Sanidad. En este sentido, ha afirmado que “el Colegio seguirá apoyando las movilizaciones sindicales” y ha lamentado que el Estatuto Marco se haya presentado sin consultar a los sindicatos médicos.

Según ha señalado, de no introducirse cambios sustanciales, “la precariedad laboral se perpetuará”. Vilar ha defendido que mejorar las condiciones laborales de los médicos repercute directamente en la calidad de la atención a los pacientes y ha animado a los facultativos de Castellón a participar activamente en la manifestación del 14 de febrero en Madrid, así como en los paros convocados en los próximos meses.

“El acuerdo perjudica a la profesión médica”

Por su parte, el Dr. Alejandro Calvente ha denunciado la confusión generada tras la firma de un acuerdo ministerial con algunos sindicatos, que, a su juicio, ha sido objeto de “manipulación”. Calvente ha asegurado que la propuesta acordada “perjudica a la profesión médica” y ha rechazado que exista una intención de fragmentar al colectivo sanitario.

El presidente del CESM-CV ha subrayado que el Estatuto Marco debe reconocer los seis años de formación universitaria de los médicos, además del MIR, del mismo modo que se reconoce la formación en otras profesiones sanitarias. “Solicitamos reivindicaciones justas para dejar de sentirnos esclavos”, ha concluido, reiterando que las movilizaciones continuarán hasta que el nuevo marco normativo contemple las particularidades de la profesión.

Apoyo firme del COMCAS a las protestas

En la misma línea, la Dra. Marta Hernández ha insistido en que desde el COMCAS se apoya de forma enérgica tanto la manifestación del 14 de febrero como las jornadas de paro previstas. A su juicio, “las movilizaciones son fundamentales para el futuro de la profesión y para conseguir un Estatuto Marco propio”.

Guardias y jornada laboral, puntos clave del conflicto

El presidente del colegio, Carlos Vilar, ha mostrado también su disconformidad con el documento firmado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE, CCOO, UGT y CSIF, al considerar que no recoge las reivindicaciones de la profesión médica, que exige un estatuto específico.

Entre los puntos de mayor conflicto ha destacado la regulación de las guardias médicas. “No entendemos cómo se presenta como una novedad algo que ya existía: las guardias siguen siendo de 17 horas”, ha explicado. Según ha detallado, la única diferencia es que el día de guardia no se trabaja por la mañana, lo que obliga a que otro profesional asuma esa carga asistencial. En cuanto a las guardias de fin de semana, ha señalado que pasan a ser de 24 horas, voluntarias y supeditadas a las necesidades del servicio.

Además, los médicos reivindican la implantación de la jornada de 35 horas semanales, aunque sea de manera progresiva, y el reconocimiento de la especificidad de una profesión que vela por la salud de la ciudadanía.