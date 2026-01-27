Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Manolo Nebot

El Colegio de Médicos de Castellón respalda las movilizaciones contra el Estatuto Marco y llama a acudir a la protesta del 14F en Madrid

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) ha celebrado una asamblea informativa para trasladar a la colegiación el estado de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad en torno al Anteproyecto del Estatuto Marco, así como para explicar el calendario de movilizaciones y jornadas de huelga convocadas por los sindicatos médicos. Más información