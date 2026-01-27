La demora en salud mental se reduce casi a la mitad en Castellón tras reforzar la plantilla

La demora media para ser atendido en los servicios públicos de salud mental en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón ha caído un 53% entre junio y diciembre del 2025, pasando de 55 a 26 días. Así lo ha anunciado este martes el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, antes de una reunión con los equipos de salud mental de la ASI en Castellón.

Menos de un mes

Según ha aseverado, en la ASI de Castellón el 94% de las personas es atendida antes de los 30 días. También ha destacado la caída del número de personas en lista de espera. Ha asegurado que el 30 de junio del 2025 teníamos 3.008 personas en espera, mientras que a 31 de diciembre son 1.604, es decir, un -47%. “Esto ya no son medias ni datos fríos, son personas”, ha remarcado. Pérez ha asegurado que este descenso ha obedecido a la inversión realizada en crear puestos de trabajo. Ha asegurado que el incremento de personal se ha situado en el 46% en el último año y medio, pasando de 146 a 213 profesionales. . “Si se invierte en salud mental, se obtiene menos demora, más asistencia y mejor atención. No hay trampa ni cartón: ejecutar el presupuesto y contratar profesionales”, ha señalado, recordando que el pilar del sistema sanitario es el recurso humano.

En este contexto, también se ha defendido que una espera en torno a los 30 días en salud mental es una cifra muy por debajo de la media y difícilmente exigible a los profesionales. Asimismo, se ha advertido del riesgo de trasladar a la ciudadanía un discurso alarmista sobre las demoras, que puede empujar a quienes pueden permitírselo a recurrir al ámbito privado.

"La AI no sustituye al profesional"

Pérez no ha aportado, por el momento, datos del número de pacientes atendidos. Preguntado por estudios que muestran una tendencia creciente por parte de las personas, sobre todo jóvenes, a recurrir a la inteligencia artificial para tratar sus problemas mentales en lugar de a profesionales, Pérez subrayó que la AI no suple jamás la opinión de un profesional.

"La Inteligencia Artificial no suple jamás la opinión de un profesional"

Unidad de trastornos del neurodesarrollo

El director general de salud mental también se refirió a las mejoras con que contará la provincia de Castellón. Una de ellas es la creación de una unidad específica de neurodesarrollo que se encargará del abordaje de los casos más complejos, si bien no concretó su ubicación. Será una unidad multidisciplinar formada por psiquiatras, psicólogos, pero también logopedas, fisioterapeutas, así como personal de enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, etc.

También se ha anunciado la implantación de psicólogos de la salud en los departamentos hospitalarios, orientados al apoyo psicológico en ámbitos como la psicooncología, los cuidados paliativos o la adherencia a tratamientos en enfermedades crónicas.

También se refirió al proyecto de obra para la unidad de media estancia infantil que se suma a las reformas que se están ejecutando en la unidad hospitalaria infantil del hospital provincial.

Prevención del suicidio

Otro de los ejes destacados ha sido el desarrollo de un programa proactivo de prevención del suicidio, centrado en el seguimiento continuado de personas que han pasado por urgencias por autolesiones (unos 4.500 en la Comunitat). El modelo contempla contactos regulares, preferentemente mediante videoconferencia, geolocalización y un acompañamiento estrecho para detectar de forma precoz cualquier señal de alerta.

Apuesta por la externalización

Respecto a la externalización de los hospitales de día para la salud mental infantil y juvenil, señaló que el proceso supone aplicar el mismo modelo que existía en 2018 aunque admitió que todavía no ha podido efectuarse la contratación.

Bartolomé Pérez director general de Salud Mental y Adicciones. / KMY Ros

Priorizar casos graves

Finalmente, se ha reflexionado sobre el perfil de los pacientes atendidos en las unidades de salud mental, defendiendo que estos recursos deben priorizar los casos graves, como los trastornos mentales severos o del neurodesarrollo, sin desatender el malestar emocional pero diferenciándolo de la enfermedad. En este equilibrio, se ha puesto en valor el papel clave de la atención primaria como filtro del sistema