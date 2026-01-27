Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado este martes una actualización que supone un empeoramiento del tiempo previsto para la provincia de Castellón en los próximos días. En concreto, esta actualización hace referencia a los avisos por situación meteorológica desfavorable con el viento como protagonista.

De este modo, la Aemet ha activado el aviso amarillo por vientos de 80 km/h en el interior de la provincia de Castellón desde las 15.00 horas del martes. Este aviso se extenderá el sábado a toda la provincia y, además, incluirá un nuevo temporal marítimo, con vientos de fuerza 7 (de 60 a 75 km/h).

Fuertes rachas

Las fuertes rachas de viento siguen siendo este martes protagonistas en el interior de Castellón, donde se han registrado rachas de 100 km/h en El Toro y 92 en Xodos, tras alcanzar los 130 kilómetros por hora el lunes en la Mola de Xert, según se desprende de la web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Una jornada en la que, además, hubo riesgo alto de incendios.

Cara a las próximas horas, hay riesgo de precipitaciones débiles en el interior, aunque podría llover en el litoral de forma dispersa. La cota de nieve bajará de 1.800 a 1.200 metros al final del día. El viento seguirá soplando del oeste.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del lunes, jornada en la que se registraron máximas cercanas a los 19 grados, caso de Benicarló, la Ribera de Cabanes o Torreblanca y Moncofa, o los 18 de Castelló. En el interior, en cambio, se dieron los valores más bajos, destacando El Toro con 5,9° con la máxima más reducida, seguido de los 6,6 de la Pobla de Benifassà. Por lo que respecta a las mínimas, se situaron por debajo de los cero grados en El Toro (-0,3). En el otro extremo destacó la estación de Columbretes, que registró la mínima más alta (13,3°) o, ya en territorio peninsular, el Grao de Burriana (12,6).

La tónica de vientos fuertes parece que se mantiene a lo largo de toda la semana, por lo menos hasta el viernes, así como el riesgo de precipitaciones débiles, que seguirá mañana y el jueves. El viernes Castelló puede llegar a 20 grados.