Nealis refuerza su rama tecnológica para mejorar la eficiencia de servicios y ciudades

El grupo Nealis tiene un origen de más de 150 años. Desde ese momento se han expandido a otros sectores y se han adaptado a los cambios e innovaciones de cada momento.

Una muestra de esta adaptación es el nuevo paso dado en su división tecnológica, representada hasta este momento con las firmas IoTsens y Giditek. Ahora se integran bajo la nueva denominación de Nealis Tech. "Un movimiento estratégico con el que refuerzan su apuesta por la digitalización avanzada de los servicios urbanos, impulsando el desarrollo de ciudades inteligentes tanto en España como en mercados internacionales", destacan desde la compañía.

Nueva etapa tecnológica

Esta evolución forma parte de los cambios para la implantación de nuevo modelo corporativo del grupo, en el que Nealis Tech se configura como la plataforma tecnológica que integra y potencia las capacidades digitales en ámbitos como las ciudades y servicios urbanos, los edificios inteligentes, el ciclo integral del agua y el turismo, con el objetivo de acelerar la innovación y la eficiencia operativa.

Este impulso se ve reforzado, además, con el reciente lanzamiento del Nealis Innovation HUB, una iniciativa concebida para articular un modelo global de innovación, reforzando su visión colaborativa y su apuesta por desarrollar soluciones con impacto real, con gran potencial y vinculación con la tecnología.

Visión estratégica

"La marca Nealis Tech nos permite dar un salto. Seguimos haciendo lo que sabemos hacer, digitalizar servicios urbanos, pero ahora con toda la potencia de talento, inversión y conocimiento del grupo, con una organización más eficiente, flexible y preparada para crecer", ha explicado Marcos Rozas, director general de Nealis Tech.

La historia de la división tecnológica de Nealis se remonta a hace más de 30 años, cuando el grupo decidió concentrar todas sus capacidades tecnológicas en una unidad transversal al servicio de sus negocios. Ese conocimiento especializado dio lugar en 2013 al lanzamiento de IoTsens, un spin-off centrado inicialmente en una solución de telelectura para el sector del agua que, en pocos años, amplió su alcance hacia las ciudades y edificios inteligentes.

Expansión internacional

Desde entonces, la compañía ha desarrollado proyectos de alto impacto dentro y fuera de España, con hitos como su entrada en Arabia Saudí en 2016 o su participación en iniciativas estratégicas en Jordania en 2022, consolidando una propuesta tecnológica basada en el Internet of Things (IoT), la explotación del dato y, más recientemente, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Un desarrollo que se traduce en sus resultados. Nealis Tech ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 14 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11% respecto al año anterior, duplicando el tamaño de la compañía en apenas tres años. Son los mejores resultados de su historia.

Resultados y equipo

Este crecimiento se apoya en un equipo de un centenar de profesionales altamente especializados en tecnología, un activo clave para abordar proyectos cada vez más complejos y de mayor escala.

Asimismo, durante 2025, Nealis Tech ha tenido un papel destacado en varios proyectos de digitalización vinculados a los fondos europeos, especialmente en el ámbito del ciclo integral del agua, pero también con impacto directo en la modernización de servicios urbanos. La compañía ha obtenido contratos en Burgos, Castellón, Valladolid, Arteixo y la Comunitat Valenciana (EPSAR), que suponen una inversión conjunta superior a 7 millones de euros.

Proyectos emblemáticos

Estos proyectos combinan la implantación de sensórica avanzada con el desarrollo de plataformas software y herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la sostenibilidad de los servicios públicos.

También ha desarrollado iniciativas relevantes en el ámbito del turismo y los edificios inteligentes, como el proyecto implantado en el hotel Intelier Bonaire, certificado por Aenor como el primer hotel inteligente de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa ha sido además, recientemente galardonada con el premio a la Sostenibilidad medioambiental en la IX edición de los AMT Smart Destinations Awards, otorgados durante el foro techYdestino de Fitur TechY, celebrado en el marco de Fitur 2026.

Hoja de ruta

El nuevo plan estratégico se articula en torno a tres grandes ejes: crecimiento rentable, transformación digital y consolidación de la nueva organización y marca. La hoja de ruta pasa por reforzar la internacionalización, ampliar las capacidades de su producto tecnológico y profundizar en el uso de la inteligencia artificial y la gestión avanzada del dato como palancas de innovación en todos los verticales del grupo.

En este contexto, la compañía se ha marcado como objetivo duplicar ingresos y el equipo de profesionales, generando más de un centenar de puestos de trabajo, y avanzar de forma decidida en la exploración de nuevos mercados. Además, prevé contar con una sede propia y avanzar en la apertura de nuevas delegaciones en otros territorios, un paso clave para acompañar su crecimiento, reforzar la cercanía con los clientes y dar soporte a proyectos cada vez más complejos.

Proyección internacional

Con la mirada puesta en la internacionalización, especialmente en mercados como Oriente Medio, donde ya cuenta con una trayectoria consolidada, Nealis Tech aspira a reforzar su presencia internacional mediante alianzas estratégicas y, a medio plazo, con implantación propia que le permita generar negocio recurrente.

"El gran valor diferencial de Nealis Tech nace desde la propia gestión de los servicios urbanos. Conocemos los retos de nuestros clientes porque llevamos décadas trabajando en ellos, y desde ahí desarrollamos soluciones tecnológicas útiles, realistas y orientadas a resultados", ha destacado Ignacio Llopis, Director de Desarrollo de Negocio de Nealis Tech.