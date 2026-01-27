El paro cae en Castellón por debajo del 10% tras crearse 17.300 nuevos empleos en 2025

El mercado laboral continúa carburando a toda velocidad. Por primera vez desde junio del 2008, la tasa de paro en Castellón ha caído por debajo del 10%, algo que ha sido posible gracias a que en 2025 se crearon en la provincia 17.300 nuevos empleos, según datos de la Encuesta de Población Activa (EVA) del cuarto trimestre del pasado año.

Las empresas demandan trabajadores con fuerza y eso ha permitido que Castellón cerrara el 2025 con una tasa de paro del 9,7%, el porcentaje más bajo de los últimos 18 años. Hay que remontarse a junio del 2008, junto al inicio del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, para encontrar un dato mejor. Entonces, la tasa de desempleo era del 9,4%, aunque a partir de esta fecha fue subiendo poco a poco hasta superar el 30% en 2013.

Los datos de la EPA revelan también que la provincia cerró el ejercicio con 290.700 ocupados, 17.300 más que al finalizar el 2024. Un alza que se explica fundamentalmente gracias al dinamismo de sectores como Servicios (suma 10.200 empleos en un año), la construcción (+5.900) o la industria (+2.000). La agricultura es la única actividad que pierde trabajadores, 800 menos en doce meses.

En el conjunto de la Comunitat, el paro disminuyó en 47.100 personas durante el último trimestre del año pasado y el territorio valenciano generó 98.800 nuevos empleos. Mientras, a nivel nacional, también se registra un récord de empleo, ya que sumó 605.400 trabajadores en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde 2008.

La patronal reclama estabilidad

La patronal valenciana CEV ve positivos los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025, que subraya que incorporan un "alto componente estacional" debido a la campaña navideña, y ha reclamado a la administración que genere "un entorno de confianza y estabilidad que no se vea condicionado por cambios normativos constantes ni por un aumento sostenido de los costes laborales" para mantenerlos.

Según señala, la ocupación mantiene una evolución positiva y el desempleo desciende "con intensidad", por encima de la media nacional, pese a la bajada en la población activa tras el periodo estival. La creación de empleo se apoya principalmente en los servicios y la construcción, con una evolución territorial heterogénea, mientras que la tasa de paro se reduce "de forma significativa, aunque se mantiene ligeramente por encima del promedio nacional".

Por su parte, CCOO PV considera que los buenos datos de empleo "no pueden desvincularse del problema del coste de la vivienda y de no poder llegar a fin de mes" y lamenta que tener trabajo "ya no garantiza el acceso a una vivienda". El sindicato ha alertado, además, de la "alta tasa" de paro juvenil y de la desigualdad entre mujeres y hombres en la reducción del desempleo.