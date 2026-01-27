La presidenta de la Diputación de Castellón reclama al Gobierno que defienda a la cerámica "con hechos"

La patronal cerámica, Ascer, sigue la ronda de contactos que mantiene con cargos institucionales para advertir de los problemas que sufrirá este sector industrial como consecuencia de las nuevas medidas de la Unión Europea. En esta ocasión, los dirigentes de la asociación de fabricantes han mantenido un encuentro con la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés.

Barrachina expuso su compromiso "por seguir siendo altavoz de un sector vital para la economía de la provincia". Ante el marco regulatorio ambiental europeo, exige al Gobierno central "que se ponga al lado del sector con hechos". Bruselas propone una drástica reducción de las asignaciones gratuitas de emisiones de CO2, algo que encarecerá los costes sectoriales de 110 a 160 millones de euros anuales, en función del coste de la tonelada de CO2 en el mercado europeo de emisiones.

Presión regulatoria europea

A esta preocupación por este cambio regulatorio se une la reducción de las retribuciones a la cogeneración. "Pueden comprometer la viabilidad económica de un sector estratégico para España y, especialmente, para la provincia de Castellón", señala la institución provincial. En la reunión han estado presentes el presidente de Ascer, Ismael García Perís, y el secretario general de la entidad, Alberto Echavarría.

La presidenta provincial afirma que el Gobierno "tiene que actuar y atender las demandas de la industria cerámica, que pide una flexibilización en los objetivos sostenibles que marcan desde Europa". Comparte con Ascer que "una transición climática eficaz solo es posible si es industrialmente viable y socialmente sostenible, por ello reclamamos coherencia y responsabilidad".

Apoyo institucional y promoción

Tal y como ya avanzó Mediterráneo, la Diputación colaborará con el evento Time of Spain, que englobará una parte de las actividades que se desarrollaban en Cevisama. Una de las iniciativas más relevantes será la promoción del Concurso de Regeneración Urbana (CRU), con una vinculación a la gastronomía de proximidad certificada por Castelló Ruta de Sabor.

La acción que se está fraguando incluiría la visita a la exposición de los proyectos premiados en el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana, en sus ocho ediciones. Una muestra compuesta por un total de 15 paneles, que recogen las propuestas ganadoras de las primeras siete ediciones del CRU, contrastadas con imágenes de las ejecuciones reales de los proyectos desarrollados. Además, la exposición incluye los tres proyectos ganadores y las menciones especiales otorgadas en la octava edición del certamen, cuyos proyectos de ejecución ya han sido desarrollados.

Inversión y defensa del sector

Vicent Pallarés menciona que el CRU "genera oportunidades para los municipios y da visibilidad al talento joven".

Además, la Diputación de Castellón destinará este año 50.000 euros para un convenio con la patronal para la difusión de la cerámica. Desde el inicio de la legislatura ya se han destinado 180.000 euros para tal fin. Marta Barrachina recalca la necesidad de respaldar al sector, "porque no solo es un motor económico, vector de innovación y competitividad o un sector clave en la generación de empleo en Castellón. Es además la imagen y símbolo de la personalidad de esta provincia".