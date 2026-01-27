El PSPV de Castellón lamenta el voto en contra a la revalorización de las pensiones: "Es una bofetada a los mayores"

El PSPV-PSOE de Castellón señala a las derechas como "el peor enemigo" de los pensionistas después de que PP, Vox y Junts hayan votado este martes en contra de la revalorización de las pensiones. "Han vuelto a torpedear cualquier avance y a dar una bofetada a los 135.000 pensionistas de la provincia, que verán reducida su capacidad económica porque la subida no se aplicará de acuerdo con los precios", ha afirmado el secretario general, Samuel Falomir.

"Lo que han hecho todas las derechas votando en contra en el Congreso de la subida de las retribuciones de la gente no es la excepción, es la norma. La derecha y sus socios ultras nunca fallan cuando se trata de fastidiar a 10 millones de pensionistas españoles, pero también a las mujeres y a los jóvenes con el SMI, solo para atacar al Gobierno socialista. Les importan bien poco las consecuencias de sus decisiones en la gente, porque lo único que les mueve es la sed de poder", ha criticado.

Voto contra el IPC

En este sentido, Falomir ha subrayado que "es un 'no' que no nos genera ninguna sorpresa" porque, tal y como ha recordado, desde 2019 el PP ha votado sistemáticamente en contra de vincular las pensiones al IPC. "Feijóo se siente más cómodo con la receta de subidas vergonzosas y lineales del 0,25 % que impulsaron durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Una miseria que apenas se notaba en el bolsillo de quien llegaba a final de mes haciendo grandes sacrificios", ha remarcado.

"De hecho, gastaban más en las cartas que enviaban anunciando el aumento que en la mejora real de las pensiones", ha lamentado.

Críticas al PP

El dirigente socialista ha reprochado a la formación de Feijóo, Pérez Llorca y Barrachina que "no tengan ningún argumento sólido para justificar su postura" y que su negativa haya supuesto, "por pura estrategia política", hacer caer también medidas como la prórroga del bono social eléctrico, la exención del IRPF a las personas afectadas por los incendios de verano o las ayudas a la reconstrucción de la DANA.

Finalmente, Falomir ha insistido en que "las pensiones son un derecho sagrado tras toda una vida de trabajo y cotización" y ha asegurado que "en el PSOE garantizaremos que los pensionistas de Castelló y de toda España no pierdan poder adquisitivo. Y lo haremos con diálogo, unidad y consenso, justo aquello de lo que el PP siempre huye", ha concluido.