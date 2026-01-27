El puerto de Castellón crece en 2025, mientras el resto van a la baja

La Autoridad Portuaria de Castellón cerró 2025 con una mejora de sus resultados, gracias al crecimiento generalizado en todas sus gamas de transporte. PortCastelló hace ahora una comparativa con los datos del conjunto de Puertos del Estado, en los que se pone de manifiesto la evolución favorable de sus actividades.

Tal y como mencionan desde el puerto, el pasado año experimentaron un crecimiento del 6,5% respecto a 2024. Una subida destacada, que contrasta con el ligero retroceso del 0,2% en la media del resto de puertos.

Crecimiento por encima de la media

De esta manera, se consolida como el noveno puerto en importancia de toda España. El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, afirma que estos resultados "son el reflejo de una gestión que ha permitido obtener datos positivos en todo tipo de tráficos, destacando especialmente en segmentos clave para la economía de la provincia".

Una de las claves en estos números es la posición de referencia que tiene en el apartado de graneles sólidos. Una condición que se explica por el movimiento de materias primas destinadas a la industria cerámica. El puerto de Castellón creció en esta modalidad un 6,3%, mientras que el balance de Puertos del Estado muestra un retroceso del 3,4%.

Tráficos estratégicos

PortCastelló es el tercero de España de un total de 46, "reafirmando su papel fundamental para el sector cerámico y agroalimentario", apuntan.

Asimismo, el tráfico de granel líquido ha experimentado un crecimiento notable del 7,9%, muy por encima del escaso 0,9% registrado a nivel nacional. Por su parte, también destaca el tráfico de contenedores (TEUs), que aumenta un 14%, superando igualmente la media del sistema portuario.

Estrategia sostenida

Rubén Ibáñez ha subrayado que este balance "no es un hecho puntual, sino el resultado de una estrategia sostenida durante todo el año, basada en la diversificación de tráficos, la mejora de infraestructuras y una intensa labor comercial", como las misiones comerciales a Marruecos, Turquía y Argelia para consolidar estos mercados estratégicos.

Con estos datos, el puerto de Castellón reafirma su papel como el principal aliado de la economía provincial, y se consolida como un generador estratégico de empleo y riqueza.