Renfe programa 325 circulaciones de autobús para este fin de semana por obras en el Corredor Mediterráneo

Renfe ha programado 325 circulaciones de autobús para el próximo fin de semana por obras en la infraestructura en el Corredor Mediterráneo. La compañía ha establecido planes alternativos de transporte por carretera con motivo de las obras de mejora de la infraestructura, que está realizando Adif, entre Silla y Xàtiva y entre Castelló y Vinaròs. La obras de Adif entre las estaciones de Silla y Xàtiva obligan al corte de la circulación de los trenes entre ambas estaciones desde las 12 horas del día 31 de enero hasta las 12 horas del día 1 de febrero. Por otro lado, las obras de mejora entre las estaciones de Vinaròs y Castelló de la Plana, impiden también la circulación de los trenes entre ambas estaciones durante el fin de semana.

Debido a estas dos actuaciones en la infraestructura, Renfe establece los planes alternativos de transporte por carretera para poder garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la línes C2, trenes de Media y Larga Distancia del Corredor Mediterráneo.

Cercanías València Nord-Xàtiva-Moixent

Los servicios de Cercanías de la línea C2 se prestarán con 250 circulaciones de autobuses, de 55 plazas cada uno, entre las estaciones de Silla y Xàtiva desde las 12 horas de sábado 31 de enero hasta las 12 horas del domingo 1 de febrero. Se han programado autobuses lanzadera entre Silla y Xàtiva, cada 30 minutos y, cada 30 minutos, buses con paradas en todas las estaciones intermedias entre Silla y Xàtiva. También se han programado autobuses lanzadera entre Alzira y Benifaió.

Media Distancia

Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera, con 16 servicios de autobús entre València Nord y Xàtiva, para las relaciones de Media Distancia entre València-Alcoi, València-AlicanteMurcia-Cartagena y València- Albacete- Alcázar de San Juan. Este plan alternativo se realizará entre las 12 horas del sábado 31 de enero y las 12 horas del domingo 1 de febrero.

Por otro lado, se ha establecido otro plan alternativo para los trenes de Media Distancia que circulan entre Castelló y Vinaròs con la programación de 43 servicios en autobús que cirucularán entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado 17. El domingo 1 de febrero estará operativo el plan hasta las 12 horas. El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren. El tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa, realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa. A partir de las 12 horas del domingo 1 de febrero se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.

Noticias relacionadas

Larga Distancia

La compañía ofrece, durante la jornada del sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, un total de 16 servicios por carretera para los viajeros de Larga Distancia, entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas. Entre Vinaròs y Barcelona el servicio se prestará en tren. El domingo 1 de febrero, se procede a la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6,55 horas desde Alicante hacia Barcelona que no circulará y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos. Los viajeros pueden obtener más información en los canales habituales de información al cliente de la compañía.