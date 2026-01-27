El sueño americano de Izan: El estudiante de Castellón que cruzará el charco gracias a Amancio Ortega y que sueña con ir al espacio

Izan Trigueros Sanfélix tiene 15 años, estudia cuarto de ESO en el IES Miquel Peris del Grau de Castelló y el próximo curso cumplirá un sueño: pondrá rumbo a Estados Unidos tras lograr una de las codiciadas becas de la Fundación Amancio Ortega. Vecino de Almassora, Izan llevaba años esperando este momento. “Desde sexto de Primaria, una amiga y yo ya queríamos presentarnos. Lo he estado esperando toda la ESO”, explica.

La beca le permitirá cursar primero de Bachillerato en el extranjero durante diez meses, conviviendo con una familia anfitriona. Para Izan, el objetivo trasciende lo académico: “Quiero conocer cosas nuevas, gente nueva y disfrutar la experiencia. Uno de mis objetivos es volver bilingüe”, señala. El proceso de selección, recuerda, lo vivió con los nervios propios de quien sueña con alcanzar una meta y está a punto de alcanzarla. La confirmación le llegó en plena clase: “Estábamos decorando la puerta del aula. No quise ni mirarlo, se lo di a un amigo”, recuerda. Al confirmarse la noticia, la euforia estalló en el centro. “Nos pusimos a chillar de alegría”.

Imagen de Izan en su escritorio. / Mediterráneo

Izan es consciente de que esta es una oportunidad única. “Es vivir una experiencia que de otro modo es muy complicado alcanzar”, afirma. Pero su ambición no se detiene en EE. UU. Izan ya apunta a las estrellas, literalmente: quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de València.

Su interés no es solo teórico; en tercero de ESO impulsó un proyecto para lanzar un satélite real. De hecho, el proyecto ha escalado hasta colaborar con el sector profesional. “Una empresa de Málaga nos ha permitido integrar nuestro módulo en su satélite, así que ya volaría al espacio. Y queremos colaborar con otra empresa de estudiantes de la Universidad de Canarias que está fabricando su propio satélite”, explica. Es una trayectoria inusual que contrasta con los hobbies de su generación: “A muchos les gustan más los videojuegos o TikTok. Cada uno con lo que le gusta”, apunta con madurez.

Para él, la beca es el combustible necesario para su carrera: “El sector espacial se mueve íntegramente en inglés”. Izan ya sabe lo que es moverse en entornos internacionales, tras asistir a eventos del sector en Barcelona donde el idioma anglosajón era la norma. Sus aspiraciones son claras y elevadas: “Lo que más me gustaría es ir al espacio. Como turista, como astronauta…”, confiesa entre risas. Pero, sobre todo, quiere ser quien construya ese futuro: “Mi meta personal es diseñar un cohete”.