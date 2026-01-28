Más de un accidente con jabalís al día en Castellón pese a disminuir la siniestralidad

La provincia de Castellón registra más de un accidente de tráfico con jabalís al día pese a disminuir la siniestralidad. Según se desprende de los datos anuales facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, en el 2025 se registraron 406 incidentes de tráfico con cerdos salvajes en las vías interurbanas de la provincia, frente a los 463 del 2024.

La mayoría de los accidentes, sin embargo, terminan con daños materiales y sin registrar heridos. De hecho, solo hubo que lamentar seis accidentes con víctimas (uno menos que el ejercicio anterior). Solo una de ellas requirió hospitalización y otros seis sufrieron lesiones pero sin llegar a ingresar. En otras ocasiones, sin embargo, estos accidentes tienen un desenlace fatal, como ocurrió hace escasos días en la N-340 en l'Ampolla, en el que falleció una mujer.

Los jabalís se han convertido en un problema para la seguridad vial. / Mediterráneo

La caza se ofrece a colaborar

Desde la federación de caza de la Comunitat ofrecieron su disposición a colaborar de manera activa y responsable para revertir la sobreabundancia de fauna salvaje. «La gestión cinegética no es una opción ideológica, sino una herramienta indispensable para proteger el territorio, la seguridad de las personas y el equilibrio de los sistemas», indicaron, recordando que en España se producen al año más de 36.000 accidentes de tráfico causados por fauna salvaje.

"La gestión cinegética no es una opción ideológica, sino una herramienta indispensable"

Un mapa de accidentalidad

Desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente, Mario Arnaldo, reivindica medidas de control de especies cinegéticas para que esta especie no se reproduzca de forma descontrolada, así como crear un mapa de zonas de accidentalidad y de mayor presencia de cerdos salvajes y, en sus inmediaciones, instalar barreras para propiciar que no pasen a la vía y medidas para advertir de la presencia de estos ejemplares.

¿Qué pasa si atropello a un jabalí?

Recordó que por norma general el seguro obligatorio no cubre los gastos derivados del siniestro, a diferencia de lo que ocurría antes de la implantación del carnet por puntos, cuando, en general, era el titular de la vía o del terreno o coto donde se ubicara quien corría con la responsabilidad. Por ello, conviene revisar los términos del seguro contratado para cerciorarse de que incluye esta cobertura.

Municipios afectados por la superpoblación de jabalís

Récord de capturas

Precisamente, en la campaña 24/25 se ha registrado una cifra récord de capturas, con 13.504, lo que supone el doble que en el ejercicio 2017/18 (6.433) y un aumento respecto del 23/24 en que se situaron en 12.003 en la provincia de Castellón, según datos de la Conselleria de Medio Ambiente, que ha puesto en marcha un plan de choque que prevé eliminar hasta 50.000 ejemplares en la Comunitat antes del mes de septiembre, debido al riesgo de expansión de la peste porcina africana con una ampliación de las rutas intermunicipales y los puntos de recogida de cadáveres, como publicó este rotativo en días pasados. Los últimos estudios de laGeneralitat apuntaban a una población de 42.700 jabalís en la provincia y 97 municipios afectados por la superpoblación.