¿Te está afectando la borrasca Kristin en Castellón? 'Mediterráneo’ busca testimonios para informar de la situación en la provincia

El temporal complica la circulación por nieve en vías como la CV-170 y la CV-15: los lectores pueden enviar información, fotos o imágenes por redes sociales, correo o WhatsApp

La Guardia Civil auxilia a los coches atascados por el temporal que afecta a más de 75 carreteras

Sara Fernández

Francis Aznar

La borrasca Kristin está dejando este miércoles un temporal muy adverso en la provincia de Castellón, con viento intenso, lluvias y nevadas en el interior que están complicando la circulación. Entre los puntos más afectados figuran varias carreteras por acumulación de nieve, como Vistabella (CV-170), el tramo de Llucena a Castillo de Villamalefa (CV-170) y también Port d’Ares y Vilafranca (CV-15), donde se recomienda extremar la precaución.

Ante esta situación, ‘Mediterráneo’ busca testimonios directos de afectados para conocer de primera mano cómo se está viviendo el temporal: incidencias en carreteras, problemas de acceso a viviendas, cortes puntuales, daños por viento o granizo, o cualquier situación relevante en municipios de la provincia.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp y telegram, en el número de teléfono 680558577.

Cualquier aportación ciudadana ayuda a completar el seguimiento del temporal en tiempo real, especialmente en zonas donde la nieve y el viento están dificultando los desplazamientos y la movilidad.

