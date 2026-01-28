¿Te está afectando la borrasca Kristin en Castellón? 'Mediterráneo’ busca testimonios para informar de la situación en la provincia

La borrasca Kristin está dejando este miércoles un temporal muy adverso en la provincia de Castellón, con viento intenso, lluvias y nevadas en el interior que están complicando la circulación. Entre los puntos más afectados figuran varias carreteras por acumulación de nieve, como Vistabella (CV-170), el tramo de Llucena a Castillo de Villamalefa (CV-170) y también Port d’Ares y Vilafranca (CV-15), donde se recomienda extremar la precaución.

Ante esta situación, ‘Mediterráneo’ busca testimonios directos de afectados para conocer de primera mano cómo se está viviendo el temporal: incidencias en carreteras, problemas de acceso a viviendas, cortes puntuales, daños por viento o granizo, o cualquier situación relevante en municipios de la provincia.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp y telegram, en el número de teléfono 680558577.

Cualquier aportación ciudadana ayuda a completar el seguimiento del temporal en tiempo real, especialmente en zonas donde la nieve y el viento están dificultando los desplazamientos y la movilidad.

En Directo

Se desprende una parte de la cúpula de la Facultad de Empresariales de Huelva por el viento Una pequeña parte de la cúpula de la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva se ha desprendido a causa de los fuertes vientos de la borrasca Kristi, aunque los operarios ya están actuando. Asimismo, la UHU ha emitido un comunicado con las medidas adoptadas antes los distintos avisos de la Aemet. Según han indicado desde la UHU a Europa Press, varias láminas de policarbonato de la montera que cubre el claustro derecho se han visto afectadas por el viento de succión y se han desprendido de la estructura. Las láminas han caído sobre la propia cubierta del edificio, por lo que "no ha habido ninguna consecuencia por este desprendimiento". La empresa de mantenimiento ha acudido este mismo miércoles para retirar esas láminas y proceder a cubrir la montera de forma provisional hasta que se pueda proceder a su arreglo definitivo. Por otro lado, ante los avisos por el temporal, desde la Universidad de Huelva han emitido un comunicado con una serie de recomendaciones. Por un lado, se han suspendido todas las actividades al aire libre --deportivas y aula Miss Whitney-- durante el turno de mañana o hasta que se mantengan los avisos, toda vez que se recomienda extremar los desplazamientos.

El aeropuerto de Madrid ya opera con normalidad en sus cuatro pistas tras las demoras por la nieve El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas opera ya con normalidad en sus cuatro pistas principales tras sufrir demoras en la mañana de este miércocomo consecuencia del temporal de nieve en la capital, según ha confirmado Aena a Europa Press. En un mensaje en redes sociales, no obstante, el operador aeroportuario recomienda a los pasajeros consultar el estado del vuelo con su aerolínea por posibles retrasos derivados de las condiciones metereológicas. La compañía pública ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en aeródromo madrileño ante las previsiones de la Aemet, que avisó de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes. Durante la mañana, Aena también aconsejó el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto madrileño.

La nieve provoca el embolsamiento de camiones en carreteras de Ávila, León, Segovia, Madrid, Toledo y Cuenca El temporal de nieve ha provocado este miércoles el embolsamiento de camiones en la AP-6 en Adanero (Ávila) y en San Rafael (Segovia); en la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia); en la A-3 en La Almarcha (Cuenca); en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid); en la A-4 en Ocaña (Toledo); en la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y en la M-45 en Atalaya (Madrid).Además, en León se está parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, de las provincias más afectadas por el temporal, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo, tanto dirección a la capital como a Cáceres. En Soria, los embolsamientos se registran en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli.

Los problemas en las carreteras, principal consecuencia El corte de algunas autovías, como la A-6 en Madrid, o la A-7 en Almería y en Cádiz, entre las más de 170 carreteras afectadas por el temporal, junto con la caída de árboles y mobiliario urbano y el cierre de colegios, parques y monumentos son las principales incidencias dejadas por la borrasca Kristin este miércoles a su paso por España, con nevadas significativas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. En Extremadura y Andalucía han sido la lluvia y el viento los causantes de los principales problemas y el río Guadalquivir está bajo nivel rojo de emergencia en un punto y amarillo en otros cuatro debido a la crecida de su curso. Las consecuencias de la borrasca se han dejado sentir sobre todo en la movilidad. Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid han vivido una situación complicada debido a la nieve y la A-6 quedó intransitable por limpieza de la vía desde el kilómetro 9.En la A-1 es obligatorio el uso de cadenas a la altura de Somosierra, al igual que en la AP-6 entre Guadarrama y Gudillos. Las carreteras de acceso a la capital y las vías de circunvalación M-30 y M-40 han sufrido retenciones kilométricas y restricciones puntuales. Todas las comunidades autónomas excepto Navarra amanecieron en alerta por nieve, lluvia o viento y a primera hora de la tarde se mantienen los avisos, que son rojos en el caso de Andalucía por vientos de hasta 130 km/h.