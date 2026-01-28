Alerta por nevadas en Castellón: activada la situación 0 en seis comarcas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de nevadas en algunas comarcas de la provincia de Castellón.

La medida afecta a las comarcas de Els Ports, Alt MaestratBaix MaestratAlto Palancia, Alto Mijares y l’Alcalatén, ante la previsión de episodios de nieve en estas zonas.

La activación de la situación 0 implica una fase de seguimiento y vigilancia de la evolución meteorológica, con el objetivo de anticipar posibles incidencias y coordinar los recursos necesarios si la situación lo requiere.

Desde Emergencias se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera, y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del aviso.

Dispositivo especial

Los Bomberos de la Diputación de Castellón han activado durante este miércoles un dispositivo especial con quitanieves en diferentes puestos de la provincia. Además, desde su cuenta oficial piden a la ciudadanía a extremar la precaución ante el temporal.

