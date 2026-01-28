Alerta por nevadas en Castellón: activada la situación 0 en seis comarcas
Los Bomberos de la Diputación de Castellón han activado un dispositivo especial
El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de nevadas en algunas comarcas de la provincia de Castellón.
La medida afecta a las comarcas de Els Ports, Alt MaestratBaix MaestratAlto Palancia, Alto Mijares y l’Alcalatén, ante la previsión de episodios de nieve en estas zonas.
La activación de la situación 0 implica una fase de seguimiento y vigilancia de la evolución meteorológica, con el objetivo de anticipar posibles incidencias y coordinar los recursos necesarios si la situación lo requiere.
Desde Emergencias se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera, y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del aviso.
Dispositivo especial
Los Bomberos de la Diputación de Castellón han activado durante este miércoles un dispositivo especial con quitanieves en diferentes puestos de la provincia. Además, desde su cuenta oficial piden a la ciudadanía a extremar la precaución ante el temporal.
Puedes seguir toda la información sobre la borrasca Kristin en Castellón pinchando aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen
- Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón
- Los constructores de Castellón, en alerta ante un nuevo impuesto europeo: 12.000 euros más por una vivienda