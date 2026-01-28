Con las aulas llenas y las arcas vacías: Castellón gana alumnos sin crecer en presupuesto

Más alumnado que hace apenas cinco años pero el mismo presupuesto . Castellón suma estudiantado en unas aulas llenas con las arcas cada vez más vacías en un contexto de infrafinanciación que lleva a la Comunitat a una encrucijada financiera y demográfica que amenaza con tensionar al límite sus cuentas públicas y que enciende todas las alertas de la educación pública.

Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) destaca que la Comunitat es la única autonomía en toda España que prevé un crecimiento de alumnado, obligándola a un gasto extraordinario que apenas le permite igualar ya la media nacional de inversión por estudiante, lo que significa que deberá atender a más escolares de Infantil a la universidad con menos recursos que el resto, porquesi nada cambia, los números no dan.

15.750 habitantes en edad escolar

En Castellón, según el INE, tienen 15.750 habitantes de 0 a 24 años al cierre de 2025, población en edad de escolarización, desde las guarderías al campus de Riu Sec u otros. Constituyen, en líneas totales, un 24,5% del censo castellonense (627.620 personas).

Los datos demográficos

Y son 9.093 más que los 144.657 de 2021, en una curva ascendente de población del 6,3% en el total quinquenal, que se topa con el 12% de caída a nivel estatal. Nacen más niños, que se van incorporando al sistema educativo, un 70% al público, y un 30% al concertado o privado. En la prospección, Castellón aún crecerá un 1,3% en este tramo de población juvenil hasta el próximo 2040.

Más estudiantado e igual presupuesto. El investigador del IVIE Lorenzo Serrano señala que «la situación valenciana es una anomalía en el contexto nacional, más condicionada aún por la infrafinanciación histórica».

«Aunque haya una planificación educativa, los datos son cambiantes y puede haber movimientos migratorios, de entrada y salida, que deben leerse en clave local, adaptándose y adaptando los recursos a un contexto cada vez más diverso" Javier Soriano — Profesor de Geografía Humana de la UJI

6.569 € de gasto por alumno

Castellón suma un gasto medio por alumno de 6.569 euros, muy por debajo del País Vasco (9.000) y por encima de Madrid (5.781) y sobre la media nacional, pero «la situación demográfica en la provincia es tremendamente fluctuante».

Lo dice el profesor de Geografía Humana de la UJI Javier Soriano, que incide en que «aunque haya una planificación educativa, los datos son cambiantes y puede haber movimientos migratorios, de entrada y salida, que, de repente, como el 'boom' de la inmigración rumana en Castellón hace 10 años, o la actual desde Latinoamérica, que deben leerse en clave local, adaptándose y adaptando los recursos a un contexto cada vez más diverso, con más necesidades de personal y de recursos para atender esa inclusión educativa».