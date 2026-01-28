La borrasca Kristin congela Castellón: estos son los pueblos que han marcado las mínimas más bajas
Desde Emergencias se recomienda extremar la precaución, especialmente en las carreteras del interior
La provincia atraviesa un episodio de frío asociado a la borrasca Kristin, que está dejando temperaturas bajo cero en numerosos puntos del interior con respectivas nevadas y riesgo de placas de hielo.
Este episodio de frío se enmarca en la situación meteorológica adversa que ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a activar la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el Riesgo de Nevadas en seis comarcas del interior de Castellón: Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l’Alcalatén.
Según los registros disponibles, El Toro (la Nava) ha marcado la temperatura mínima más baja con −1,7 ºC, seguido de Sorita (−1,3 ºC) y Vistabella del Maestrat (−1,2 ºC). También se han alcanzado −1,1 ºC en Herbers, Morella (Mas de Planet) y la Pobla de Benifassà (Coratxà). En Vilafranca, Xodos y Ares del Maestrat, las mínimas se han situado en torno a −1 ºC, mientras que Forcall ha bajado hasta los −0,8 ºC.
Ranking de temperaturas mínimas en Castellón (Fuente: Avamet)
- El Toro (la Nava): −1,7 ºC
- Sorita: −1,3 ºC
- Vistabella del Maestrat: −1,2 ºC
- Herbers: −1,1 ºC
- Morella (Mas de Planet): −1,1 ºC
- La Pobla de Benifassà (Coratxà): −1,1 ºC
- Vilafranca (Pla de Mossorro): −1,0 ºC
- Xodos (Mas de Caixó): −1,0 ºC
- Ares del Maestrat: −0,9 ºC
- Forcall: −0,8 ºC
Desde Emergencias se recomienda extremar la precaución, especialmente en las carreteras del interior, ante la posible formación de placas de hielo y la presencia puntual de nieve, así como informarse de la evolución meteorológica y seguir las indicaciones de los servicios de protección civil.
