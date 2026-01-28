La borrasca Kristin congela Castellón: estos son los pueblos que han marcado las mínimas más bajas

La provincia atraviesa un episodio de frío asociado a la borrasca Kristin, que está dejando temperaturas bajo cero en numerosos puntos del interior con respectivas nevadas y riesgo de placas de hielo.

Este episodio de frío se enmarca en la situación meteorológica adversa que ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a activar la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el Riesgo de Nevadas en seis comarcas del interior de Castellón: Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l’Alcalatén.

Según los registros disponibles, El Toro (la Nava) ha marcado la temperatura mínima más baja con −1,7 ºC, seguido de Sorita (−1,3 ºC) y Vistabella del Maestrat (−1,2 ºC). También se han alcanzado −1,1 ºC en Herbers, Morella (Mas de Planet) y la Pobla de Benifassà (Coratxà). En Vilafranca, Xodos y Ares del Maestrat, las mínimas se han situado en torno a −1 ºC, mientras que Forcall ha bajado hasta los −0,8 ºC.

Ranking de temperaturas mínimas en Castellón (Fuente: Avamet) El Toro (la Nava): −1,7 ºC

Sorita: −1,3 ºC

Vistabella del Maestrat: −1,2 ºC

Herbers: −1,1 ºC

Morella (Mas de Planet): −1,1 ºC

La Pobla de Benifassà (Coratxà): −1,1 ºC

Vilafranca (Pla de Mossorro): −1,0 ºC

Xodos (Mas de Caixó): −1,0 ºC

Ares del Maestrat: −0,9 ºC

Forcall: −0,8 ºC

Desde Emergencias se recomienda extremar la precaución, especialmente en las carreteras del interior, ante la posible formación de placas de hielo y la presencia puntual de nieve, así como informarse de la evolución meteorológica y seguir las indicaciones de los servicios de protección civil.