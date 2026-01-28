Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón

Castellón perderá una cadena internacional de tiendas multiproducto al confirmarse el cierre de su establecimiento de la capital de la Plana.

La firma ha comunicado ya de forma oficial que procederá a la clausura definitiva de su local ubicado en el centro comercial y de ocio Estepark. De hecho, ha activado ya la liquidación del estoc disponible, con descuentos especiales para los clientes.

A la espera de fecha

Según han explicado fuentes del recinto, por ahora se desconoce la fecha exacta en la que se bajará la persiana para siempre. La tienda afectada es Gifi, que funciona como un bazar, dedicada a la venta de artículos diversos de decoración, regalo, limpieza, jardín y hasta alimentación.

Clientes del establecimiento indican que en la tienda ya se podía apreciar desde hace semanas menor surtido del habitual e, incluso, que habían dejado de vender bolsas de plástico para transportar la compra por falta de ellas.

La tienda de Gifi en Estepark que echará el cierre. / KMY ROS

Y es que, Gifies, la filial española de la francesa Gifi, se encuentra en pleno proceso de concurso de acreedores desde finales del año pasado debido a la delicada situación financiera que atraviesa. El caso de Castellón no es único y en los últimos meses se han dado a conocer, a través de los trabajadores, los cierres de otros establecimientos de la cadena ubicados en España.

Nuevas aperturas en Estepark

Sin embargo, Estepark mantiene su atractivo dentro de la oferta comercial y de ocio de la provincia. En diciembre abrió sus puertas Action, otra firma internacional con una oferta similar a la tienda que ahora desaparece.

También están en marcha los proyectos para poner en marcha dos nuevos locales. Uno de ellos es Chihiro, un restaurante japonés de 1.200 metros cuadrados. El otro es Vértigo Bowling Park, un espacio de ocio familiar con bolera y zona de recreativos.