Alianza por el ‘oro líquido’ de Castellón: refuerzan un distintivo de calidad para el aceite de la provincia

Alianza por el oro líquido de Castellón. La Diputación Provincial une sinergias con la asociación productora de aceite de oliva virgen extra (AOVE) para impulsar la promoción y reforzar la marca colectiva ligada al territorio.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, se ha reunido con la entidad para trasladar el apoyo de la institución provincial con el fin de impulsar OOVE Terres de Castelló, el distintivo de calidad que une a productores que comparten algo más que un oficio, “comparten un compromiso con su tierra, con el olivar, con el buen hacer”.

El sector oleícola de la provincia cuenta con una gran tradición y calidad en la producción, aunque se enfrenta a importantes desafíos en términos de comercialización, visibilidad y acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Atractivo de la provincia

Durante el encuentro, la dirigente provincial, así como la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, y el diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, han podido comprobar los trabajos que está realizando la asociación con el objetivo puesto en dar una visión global del sector oleícola de la provincia, así como de la importancia de dar apoyo y difundir la cultura del aceite de oliva virgen extra, de forma que quede integrado como un atractivo especial y esencial de la provincia.

Momento de la reunión en el Palau de les Aules. / JAVIER VILAR

“Desde la Diputación reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a nuestros productores, proporcionando herramientas al sector para poner en valor el aceite de oliva como seña de identidad y de excelencia de nuestra provincia”, ha añadido Barrachina.

Convenio de colaboración

En ese sentido, la institución provincial mantiene un convenio de colaboración con la asociación. Para el presente ejercicio, la ayuda dirigida a la Associació Productora d’OOVE de Castelló asciende a 20.000 euros. Durante el encuentro mantenido se han comenzado a perfiles posibles acciones conjuntas, como una jornada dirigida a los olivicultores, a la pequeña cooperativa y a empresas que constituyen almazaras, con el fin de dar a a conocer la entidad y así, unir esfuerzos y seguir proyectando el aceite de la provincia.

Durante el ejercicio del 2025, el acuerdo suscrito contó con una partida presupuestaria de 15.000 euros y se destinó a desarrollar e implementar una estrategia colectiva de comercialización para los productores de aceite de oliva virgen extra de la provincia de Castellón, mediante la creación de una plataforma de promoción digital, con web y redes sociales, y un plan de marketing estratégico que permita incrementar las ventas, mejorar el reconocimiento de marca y consolidar la presencia en el mercado nacional e internacional.

“La Diputación siempre estará al lado de los profesionales de una actividad, la primaria, que es fundamental para nuestra sociedad y, en ese sentido, vamos a seguir promocionando herramientas para poner en valor el aceite de oliva como seña de identidad y de excelencia de Castellón”, ha concluido la presidenta.