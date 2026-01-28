Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes jabalíPipican de SensalCierre tienda CastellóDesaparición SoniaLiquidación AztecaAsesinato Sueca
instagramlinkedin

En Directo

En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón

La provincia se encuentra en alerta amarilla por fuertes rachas de viento y el interior se tiñe de blanco

Vídeo: Nieve en Morella

Vídeo: Nieve en Morella

Javier Ortí

Adrián Bachero

Fede Navarro

La provincia de Castellón vive este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas del día, la lluvia cae de forma generalizada en buena parte del territorio, tanto en la costa como en el interior, y se espera que las precipitaciones se mantengan durante las horas centrales.

La Aemet ha activado la alerta amarilla por rachas muy fuertes de viento a partir del mediodía, mientras en el interior ya se registran nevadas en localidades como Morella, Ares o Vilafranca.

Noticias relacionadas

Te contamos la evolución del tiempo en Castellón en esta noticia.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents