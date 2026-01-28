En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón

La provincia de Castellón vive este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas del día, la lluvia cae de forma generalizada en buena parte del territorio, tanto en la costa como en el interior, y se espera que las precipitaciones se mantengan durante las horas centrales.

La Aemet ha activado la alerta amarilla por rachas muy fuertes de viento a partir del mediodía, mientras en el interior ya se registran nevadas en localidades como Morella, Ares o Vilafranca.

Los bomberos trabajan en las carreteras El Consrocio Provincial de Bomberos está actuando en las carreteras del interior de castellón por la presencia de nieve. Se han movilizado dos dotaciones de bomberos de la Diputación y tres unidades de bomberos forestales, con equipos quitanieve-salero.

El interior de Castellón se tiñe de blanco Galería de imágenes: El interior de Castellón se tiñe de blanco / J. Ortí

Así cae la nieve en Morella Javier Ortí

Galería de imágenes: El interior de Castellón se tiñe de blanco / J. Ortí

Castellón, en alerta amarilla Castellón tendrá activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento desde las 12.00 horas. El aviso es para toda la provincia y durante toda la jornada.