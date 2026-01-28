En Directo
En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón
La provincia se encuentra en alerta amarilla por fuertes rachas de viento y el interior se tiñe de blanco
La provincia de Castellón vive este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas del día, la lluvia cae de forma generalizada en buena parte del territorio, tanto en la costa como en el interior, y se espera que las precipitaciones se mantengan durante las horas centrales.
La Aemet ha activado la alerta amarilla por rachas muy fuertes de viento a partir del mediodía, mientras en el interior ya se registran nevadas en localidades como Morella, Ares o Vilafranca.
Te contamos la evolución del tiempo en Castellón en esta noticia.
Los bomberos trabajan en las carreteras
El Consrocio Provincial de Bomberos está actuando en las carreteras del interior de castellón por la presencia de nieve. Se han movilizado dos dotaciones de bomberos de la Diputación y tres unidades de bomberos forestales, con equipos quitanieve-salero.
El interior de Castellón se tiñe de blanco
Así cae la nieve en Morella
El tiempo en Castellón hoy
La provincia de Castellón afronta este miércoles una mañana de lluvias generalizadas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones afectan tanto a la costa como al interior y se concentran especialmente durante la mañana en las horas centrales del día, bajo un cielo con intervalos nubosos que mantendrá un ambiente inestable durante buena parte de la jornada.
Castellón, en alerta amarilla
Castellón tendrá activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento desde las 12.00 horas. El aviso es para toda la provincia y durante toda la jornada.
Parte de la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala en su parte para la jornada en Castellón que la provincia tendrá intervalos nubosos con precipitaciones en las horas centrales. Asimismo establece la cota de nieve en el interior en torno a los 900-1100 metros. Por lo que respecta a las temperaturas, estas irán en descenso, ligero en el caso de las mínimas. Además, el viento del oeste soplará ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes.
