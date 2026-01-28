Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón

Una empresa de origen estadounidense ha adquirido la propiedad de dos naves en las que se ubican dos conocidas tiendas del parque comercial de la Ciudad del Transporte de Castellón dentro de una macrooperación cuyo importe asciende a 279 millones de euros.

Castellana Properties, compañía cotizada especializada en la adquisición y gestión de espacios comerciales, ha anunciado este miércoles la venta de una cartera de parques comerciales en la que se encuentran los locales de la capital de la Plana.

Firma referente a nivel mundial

La propiedad queda en manos de Ares Real Estate Funds, filial de Ares Management Corporation, firma de EEUU y una de las principales gestoras del mundo de inversiones alternativas. Se queda así con una superficie bruta alquilable de 174.305 metros cuadrados, incluyendo instalaciones de Parque Principado en Asturias, Granaita y Motril en Granada, Parque Oeste en Madrid, La Heredad y La Serena en Badajoz, Marismas del Polvorín en Huelva y Pinatar Park en Murcia, además de las ubicadas en Castellón.

La venta está previsto que se cierre el próximo 1 de abril del 2026 y, tras su formalización, se espera que la gestión continúe en manos de Castellana Propierties durante un periodo de cinco años, tras lo que se evaluará la continuidad.

3.250 metros cuadrados

“Nuestra cartera de parques comerciales muestra un rendimiento muy sólido y ha alcanzado una madurez que nos permite dar un paso más en nuestra estrategia. Esta operación nos brinda la oportunidad de rotar capital y reinvertir en otros activos en los que podamos aplicar nuestro conocimiento y capacidades en diferentes áreas, impulsando así nuevas palancas de crecimiento en la Península Ibérica”, ha valorado el CEO de Castellana Properties, Alfonso Brunet.

En concreto, en el caso de Castellón, el traspaso de propiedad afecta a las dos naves que ocupan en estos momentos la firma de moda Kiabi, así como la de Tienda Animal, especializada en productos para mascotas. Ambas unidades suman una superficie bruta alquilable de 3.250 metros cuadrados. El parque comercial en el que se encuentran fue inaugurado en el año 1998 y desde entonces ha sufrido diversas ampliaciones en los años 2001 y 2006.