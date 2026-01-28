¿Qué gana y qué pierde Castellón con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India?

Se la ha definido como "la madre de todos los acuerdos". Implica a los 27 países de la Unión Europea y a la nación más poblada del planeta, India. Si se suman sus habitantes, alcanzan 2.000 millones de personas. El pacto de libre comercio firmado por los dirigentes de la Comisión Europea y la India entraña numerosos interrogantes para la economía de Castellón. Como en todo convenio de estas características, hay sectores que ganan y otros que pierden. Estas son las valoraciones de sus responsables.

Industria: no hay un marco justo para la cerámica

Desde hace unos años, la India está asociada a la industria cerámica como una de sus principales amenazas. Se ha llevado parte de la cuota de mercado en todo el mundo, lo que perjudica a los fabricantes castellonenses. Su secretario general, Alberto Echavarría, mencionó que el acuerdo comercial es un "desprecio total, porque no se protege a nuestra industria".

La opinión es compartida por el resto de países con tradición cerámica europea. La asociación Cerame Unie advierte de que los productores "ya están sufriendo graves perjuicios debido a prácticas comerciales desleales del sector de azulejos cerámicos en India, incluyendo dumping y subvenciones que distorsionan el mercado en un contexto de sobrecapacidad masiva generada en India". Es decir, no hay reglas iguales, lo que se puede agravar con el acuerdo.

Defensa comercial y aranceles

"Se requieren medidas más estrictas de defensa comercial para abordar estas prácticas desleales y es vital que el acuerdo no provoque ninguna disminución en los aranceles convencionales de importación de la UE que actualmente se aplican a las importaciones de azulejos cerámicos desde India", añaden. Por eso, Cerame Unie valora que se fomente "el comercio abierto, pero debe ser justo". En consecuencia, hacen "un llamamiento a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo, especialmente a los eurodiputados miembros del Foro Europeo de Cerámica Política (EPCF), para que se aseguren de que el acuerdo no reduzca aranceles para cerámicas procedentes de India".

Agricultura: nuevo mercado, pero con poco impacto

El sector del campo sigue movilizado en contra del acuerdo del Mercosur. La rebaja de aranceles para los productos agroalimentarios de Sudamérica ha puesto en alerta a las organizaciones agrarias, ante el peligro de que Brasil pueda ocupar parte de sus mercados tradicionales, que son precisamente los europeos.

En el caso del pacto con la India, los productores europeos tienen, en principio, más ventajas. Desde AVA-Asaja recordaron que la presión del campo europeo "ha logrado proteger los productos sensibles", si bien valoran el pacto "con cautela". Abre oportunidades para el aceite de oliva, que ahora tiene aranceles del 45%, pero también reclaman que los productos indios garanticen el control de fitosanitarios y sanidad vegetal.

Escaso beneficio para Castellón, según la Unió

Una impresión más negativa es la del secretario general de la Unió, Carles Peris. Más que perjudicar, no aportará ninguna ventaja al campo de Castellón. "Mandamos algo de cítrico, pero no se ha bajado el arancel del 30%, y mantiene un protocolo severo para el envío, por lo que no parece que haya más facilidades".

En cuanto al vino y el aceite, "los aranceles se quedarán en un 20%, pero Castellón no es referencia en exportación". Tampoco cree que haya un impulso en el aceite, debido a la "escasa superficie productora" en la provincia. Por eso cree que puede beneficiar a otras zonas productoras.

Reacciones políticas

Por el momento, Compromís ya ha dado a conocer sus impresiones sobre el acuerdo. El diputado en Les Corts y delegado de Industria, Vicent Granel, afirma que "generará una competencia internacional claramente desigual" en la cerámica. Por su parte, el portavoz provincial, David Guardiola, ha reclamado a la presidenta de la Diputación que "no mire hacia otro lado ante un acuerdo que puede golpear de lleno al principal motor industrial de la provincia". Compromís "exige cláusulas de salvaguarda, mecanismos de reequilibrio y criterios de defensa comercial para proteger un sector estratégico para Castellón".