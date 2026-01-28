La lista de espera para una operación disminuye en el último año en Castellón

La lista de espera quirúrgica ha disminuido en el último año en los hospitales de la provincia de Castellón, según se desprende del último informe de la Conselleria de Sanitat, hecho público este miércoles.

Demora anual

En concreto, la demora anual se ha reducido en tres de los cuatro hospitales del sistema público de la provincia de Castellón. El centro sanitario que ha experimentado la mayor mejora ha sido el Hospital Provincial de Castellón, que ha visto reducido a una tercera parte su espera (de 122 a 34) y se convierte en el centro con mejor dato de la Comunitat, seguido del General de Castellón (de 155 a 119), con lo que abandona el farolillo rojo de la Comunitat. En cuanto a la Plana, su demora ha disminuido de 92 a 68 jornadas, mientras que en el Hospital de Vinaròs se mantiene en 59 días.

Si se comparan los datos semestrales, en cambio, la demora aumenta en Vinaròs (+6 días) y en la Plana (+8 días) y baja en el General (-16) y en el Provincial (-11).

Menos pacientes en espera

El número de personas en espera de una operación se situaba, a diciembre del 2025, en 6.542, un 16% menos que un año atrás (7.802) y 50 personas menos que hace seis meses en la provincia de Castellón.

Comunitat

En el conjunto de la Comunitat, la demora ha disminuido en el último año (se sitúa en 88 días, 5 menos que en 2024) pero ha aumentado en 8 días en el último semestre. Sin embargo las personas en espera de cirugía han disminuido. A diciembre son 72.800 las personas en espera de cirugía, un 2% menos.