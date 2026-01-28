La patronal de Castellón reclama protección al campo en los acuerdos comerciales

La Comisión Europea ha acelerado en los últimos días una serie de acuerdos comerciales que llevaban más de dos décadas encallados. Uno es el Mercosur, con cuatro países de Sudamérica, y el otro es el de India, el país con más habitantes del planeta. Algo que tiene efectos en Castellón.

Estos pactos suponen una oportunidad para la exportación de determinados productos europeos, pero también implican grandes peligros para sectores relevantes de la provincia. El de Mercosur ha encontrado una fuerte contestación en la actividad agraria de la Comunitat, mientras que el de India pone en riesgo a la industria cerámica.

Sector primario en alerta

En medio de este clima, la junta directiva de la patronal CEV Castellón ha abordado la situación del sector primario provincial. José Vicente Guinot, de AVA-Asaja, ha trasladado las dificultades que sufre.

El empresariado de la provincia ha puesto de relieve el carácter estratégico del sector primario, tanto por su contribución directa a la economía, el empleo y la cohesión territorial, como por su papel clave en la seguridad e independencia alimentaria de Europa, especialmente en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica y las tensiones en las cadenas de suministro.

Impacto de los acuerdos comerciales

Igualmente, la Junta Directiva ha advertido de la pérdida de rentabilidad de determinadas actividades productivas, del incremento de la carga burocrática y de las desigualdades competitivas derivadas de algunas políticas europeas y de acuerdos comerciales con terceros países, con efectos desiguales sobre distintos ámbitos de la economía.

En ese sentido, desde CEV Castellón se ha subrayado que la apertura de mercados y el impulso al comercio internacional representan una oportunidad relevante para la economía de la provincia y para el fortalecimiento de la industria exportadora, especialmente en un contexto de creciente competencia global. No obstante, la Junta Directiva ha insistido en que este proceso debe avanzar de forma equilibrada, de manera compatible con la protección de los sectores estratégicos y el mantenimiento de un tejido productivo sólido, diversificado y competitivo.

Reglas claras y reciprocidad

Tal y como ha destacado el presidente de la organización, Luis M. Martí, "cualquier acuerdo comercial impulsado por la Unión Europea, incluido el actualmente planteado con los países del Mercosur, debe permitir aprovechar las oportunidades que ofrece la apertura comercial, pero sobre la base de reglas de juego claras y seguras".

En este marco, ha defendido que dichos acuerdos se sustenten en criterios de reciprocidad efectiva, garanticen el cumplimiento de los mismos estándares fitosanitarios, laborales y medioambientales exigidos a las producciones europeas, y cuenten con mecanismos de salvaguarda ágiles y eficaces, basados en evaluaciones de impacto rigurosas y contrastadas.

"La apertura de mercados no puede traducirse en competencia desleal ni en la pérdida de tejido productivo esencial. Se necesita diálogo y decisiones equilibradas que permitan avanzar hacia un modelo económico competitivo, sostenible y justo para todos los sectores", ha concluido.