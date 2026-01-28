PortCastelló recupera la plena operatividad del muelle transversal exterior

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, y el inspector del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Martín Abril, han firmado este miércoles la recepción de la totalidad de las obras de modernización del muelle transversal exterior, una infraestructura estratégica que refuerza la seguridad y capacidad operativa del puerto de Castellón.

La actuación, que ha contado con una inversión global de 11,7 millones de euros y se ha completado en el plazo previsto, forma parte del plan de mejora y modernización de infraestructuras impulsado por la Autoridad Portuaria y que dota al muelle de condiciones óptimas de resistencia y funcionalidad reforzando la posición del puerto en el Mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha afirmado que “con esta actuación PortCastelló impulsa la modernización de sus infraestructuras con el objetivo de optimizar su capacidad operativa y reforzar su posición como nodo logístico clave”. “La renovación de las instalaciones y la mejora de la conectividad son claves para ganar eficiencia y competitividad internacional”, ha señalado el máximo responsable de PortCastelló.

Panorámica del muelle transversal exterior de PortCastelló. / Mediterráneo

Asimismo, y en relación con los trabajos, Ibáñez ha explicado que “con la finalización y recepción de esta segunda fase de la obra, el muelle recupera plenamente su actividad siendo operativo al 100%, después de que en el mes de noviembre se pusiera en servicio una primera parte que también ha sido reacondicionada”.

“Esta infraestructura refleja la apuesta de la Autoridad Portuaria de Castellón por la modernización y la seguridad para atraer nuevas inversiones y consolidar su liderazgo estratégico en el Mediterráneo”, ha concluido.

Una obra en varias fases

La actuación, que se ha hecho en varias fases con el fin de no tener todo el muelle inoperativo durante todos los meses que han durado las obras, permitirá dotar al muelle de condiciones óptimas de resistencia y funcionalidad para su explotación portuaria, reforzando la posición de PortCastelló como puerto competitivo y estratégico en el Mediterráneo.

De los 310 metros de línea de atraque con los que cuenta el muelle transversal exterior las obras se han centrado en los 251 metros afectados por deterioros estructurales a causa de corrosión, fatiga de materiales y daños en pavimento que fueron detectados dentro de los Planes de Inspección de Infraestructuras que realiza la Autoridad Portuaria, siendo el tramo norte el que entrará en servicio en esta primera fase.