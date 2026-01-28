Restringen a camiones la circulación por la CV-15 por la nieve
La nevada ha provocado la activación del nivel amarillo en dos carreteras de la provincia
La circulación por la CV-15 está en nivel amarillo, lo que implica que no se permite circular a camiones y vehículos articulados. En la A-23 se habían habilitado dos zonas de aparcamiento para camiones en el kilómetro 47 en sentido Teruel en término de Barracas y el 59 en sentido Castellón, ante la activación del nivel amarillo en la A-23 pero según ha informado la subdelegación del Gobierno, los están desembolsando, lo que implica que pueden retomar la marcha.
Carreteras
La borrasca Kristin está dejando precipitaciones en la provincia de Castellón, que en el interior están siendo en forma de nieve. Como consecuencia de esta situación, según ha informado Emergencias de la Generalitat se han visto afectadas tres carreteras de la red autonómica. Una de ellas es la CV-15 entre el Puerto de Ares y Vilafranca con incidencias por nieve. A ellas hay que sumar la CV-170 en Vistabella, con circulación condicionada, y la CV-190 de Llucena a Castillo de Villamalefa.
Situación 0 por nevadas
Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Alto Palancia, Alto Mijares y l'Alcalatén.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado 4 dotaciones, seis de Bomberos forestales y dos coordinadores y uno de la Unidad de Maquinaria y Logística, ante la situación.
