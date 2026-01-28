El sector startup de la Comunitat se agrupa en una federación con más de 550 empresas

Las principales asociaciones del ecosistema startup de la Comunitat Valenciana han firmado el acuerdo previo para formalizar la constitución de la federación Comunitat Startup, con el objetivo de articular una voz única y representativa del sector tecnológico y emprendedor a nivel autonómico.

El acto ha contado con el respaldo del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, así como de los presidentes provinciales de la CEV en Alicante, Castellón y Valencia, y del secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana, Eduardo Pascual.

Lafuente ha señalado que la federación “permitirá reforzar la competitividad de la Comunitat Valenciana, alineando al ecosistema startup con el conjunto del tejido empresarial y facilitando una interlocución más eficaz con las instituciones”.

La futura federación estará integrada por Startup Valencia, Alicantec y la castellonense Xarxatec, las asociaciones de referencia en cada una de las tres provincias, que en conjunto representan a más de 550 empresas del sector tecnológico e innovador.

Por su parte, Pascual ha destacado que “contar con una voz unificada del sector startup permitirá diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad de un ecosistema que ya es motor de empleo, innovación y crecimiento económico”.

El ecosistema valenciano, según los datos del Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana, supera las 1.680 startups activas, genera más de 21.400 empleos directos y ha captado más de 200 millones de euros de inversión en 2025, consolidándose como uno de los principales polos de innovación del país.

Desde la federación Comunitat Startup, las asociaciones impulsoras han subrayado que la iniciativa “nace para coordinar esfuerzos, reforzar la capacidad de interlocución del sector y posicionar a la Comunitat Valenciana como un referente nacional e internacional en emprendimiento tecnológico”.